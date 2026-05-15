코스피, 8,000도 뚫었다…'꿈의 8천피' 시대 개막

▲ 15일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 코스피 8000포인트 기념 세리머니가 진행되고 있다.

코스피가 오늘(15일) 상승 전환해 사상 처음 8,000선을 돌파했습니다.오늘 오전 9시 20분 기준 코스피는 전장보다 34.08포인트(0.43%) 오른 8,015.49입니다.이로써 이달 6일 역대 처음 7천 선을 뚫은 지 9일 만에, 거래일 기준으로 7거래일 만에 사상 처음 8천 선 고지를 밟았습니다.앞서 코스피는 지난해 10월 27일 사상 처음 장중 4,000선을 넘은 이후 3개월 만인 올해 1월 22일 5,000선을 돌파했습니다.이후 한 달 만인 2월 25일 6,000선을 넘어섰으며, 2개월여 만에 7,000선을 돌파한 뒤 8,000선 고지마저 밟았습니다.지수는 전장보다 29.66포인트(0.37%) 내린 7,951.75로 출발했으나, 낙폭을 줄이다 상승세로 돌아섰습니다.이후 오름폭을 키워 한때 8,028.43까지 치솟기도 했습니다.현재 코스피 시장에서 개인이 7천642억 원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있습니다.반면 외국인과 기관은 각각 7천441억 원, 414억 원 매도 우위입니다.간밤 뉴욕증시 강세에 상승 압력을 받는 분위기입니다.앞서 간밤 뉴욕증시는 기술주 랠리가 지속되면서 3대 지수가 일제히 상승했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수가 각각 0.77%, 0.88% 올라 사상 최고치를 경신했으며, 다우존스30산업평균지수도 0.75% 올랐습니다.베이징에서 진행된 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 양국 간 협력 의지를 드러내면서 투자 심리가 개선된 영향입니다.엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 방중 수행단에 합류하면서 중국 내 H200 칩 판매 기대감에 4.39% 상승했습니다.(사진=연합뉴스)