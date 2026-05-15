'해킹 피해 호소' 장동주, 돌연 배우 은퇴 선언…"카메라 앞 웃고 울던 순간들"

해킹과 협박 피해를 주장했던 배우 장동주가 돌연 은퇴를 선언했다.



장동주는 15일 새벽 자신의 소셜미디어 계정에 장문의 글을 올리고 "오늘을 마지막으로 저는 배우 장동주로서의 삶을 내려놓으려 한다"며 연예계 은퇴 의사를 밝혔다.



장동주는 "오랜 시간 배우라는 이름으로 살아오며 참 많은 사랑과 응원을 받았다"며 "카메라 앞에서 웃고 울었던 모든 순간들이 제 인생에서 가장 빛나는 시간이었다."면서 "부족한 저를 믿어주시고 함께해 주신 감독님, 스태프분들, 그리고 동료 배우분들께 진심으로 감사드린다. 무엇보다 늘 제 곁을 지켜주신 팬분들 덕분에 끝까지 행복하게 걸어올 수 있었다"고 팬들에게 감사 인사를 전했다.



마지막으로 그는 "비록 무대는 떠나지만, 여러분이 보내주신 마음은 평생 잊지 않겠다. 지금까지 배우 장동주를 사랑해 주셔서 진심으로 감사하다"고 덧붙였다.



장동주는 지난해부터 여러 차례 SNS를 통해 불안정한 심경과 해킹 피해 사실 등을 공개해 팬들의 걱정을 샀다. 앞서 그는 지난해 10월 자신의 SNS에 검은색 이미지와 함께 "죄송합니다"라는 글을 돌연 게재해 논란이 일기도 했다. 당시 소속사 측은 "상황을 확인 중"이라고 밝혔고, 이후 장동주와 연락이 닿으면서 상황은 일단락됐다.



이후 지난 1월에는 휴대전화 해킹 피해를 당했다고 주장하며 "해킹범에게 협박을 당해 수십억 원의 금전적 피해를 입었다"고 밝혔다. 또 주변인들에게 빌린 돈에 대해서는 "반드시 갚겠다"고 전했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)