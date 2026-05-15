신네르, 마스터스 1000 대회 32연승…조코비치 기록 넘었다

▲ 신네르

남자 테니스 세계 1위 얀니크 신네르(이탈리아)가 '전설' 노바크 조코비치(세르비아)를 넘어 남자프로테니스(ATP) 투어 마스터스 1000 대회 최다 32연승 신기록을 세웠습니다.신네르는 어제(14일, 현지 시간) 이탈리아 로마에서 열린 ATP 투어 이탈리아오픈 9일째 남자 단식 8강전에서 안드레이 루블료프(14위·러시아)를 2-0(6-2 6-4)으로 물리쳤습니다.지난해 11월 파리 대회부터 올해 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로, 마드리드 대회까지 마스터스 1000 트로피를 연달아 휩쓴 신네르는 이 등급 대회에서 32연승 행진을 이어갔습니다.조코비치가 2011년 이룬 역대 최다 31연승 기록을 넘어섰습니다.신네르는 이번 대회에서 조코비치가 보유한 또 하나의 진기록에 도전합니다.우승하면 조코비치만 달성한 마스터스 1000 9개 대회 전관왕, '커리어 골든 마스터스'를 이루게 됩니다.이탈리아오픈은 신네르가 아직 우승하지 못한 유일한 마스터스 1000 대회입니다.신네르는 경기 후 "기록을 위해 뛰지 않는다. 나 자신의 이야기를 위해 뛸 뿐"이라면서도 "이 기록이 내게 많은 의미가 있는 건 사실"이라고 말했습니다.이어 "홈 코트에서 뛰는 건 감정적으로 많은 에너지가 소모된다. 최대한 몸을 회복하는 게 지금 최우선 과제"라고 덧붙였습니다.신네르와 결승 진출을 다툴 상대는 다닐 메드베데프(9위·러시아)입니다.신네르는 메드베데프와 전적에서 최근 4연승을 포함해 9승 7패로 앞섭니다.결승에 오르면 카스페르 루드(25위·노르웨이)-루치아노 다르데리(20위·이탈리아) 승자와 대결합니다.(사진=게티이미지)