부산시, 리브 골프 코리아 대회 최종 점검…6만 명 방문 예상

▲ 리브 골프 코리아 2025 사진

부산시가 오늘(15일) 오전 시청 영상회의실에서 오는 28일부터 개최되는 '리브 골프 코리아(LIV Golf Korea) 2026'의 유관기관 합동 최종 점검 회의를 엽니다.이번 대회에는 최상급 선수 57명이 참가하고 약 6만 명 규모의 갤러리가 모일 것으로 예상됩니다.시는 보고회를 통해 대회 전반의 추진 상황을 점검하고 리브 골프 측 대회 운영본부와 지원 체계를 구축합니다.리브 골프 측은 안전요원 488명, 경호요원 322명 등 하루 기준 최대 총 1천62명의 인력을 투입해 원활한 대회 운영에 나섭니다.시는 대회지원본부를 구성해 교통·주차 등 관람객 불편 사항을 최소화합니다.또 구군, 경찰·소방, 아시아드컨트리클럽과 협력해 교통, 안전, 환경 정비, 보건, 홍보·관광, 출입국, 코스 관리 등 행정 지원에 나섭니다.시는 대회 기간 해양·관광·미식·문화 콘텐츠와 연계한 도시 홍보로 국내외 방문객에게 부산 매력을 선보이고 지역 경제와 관광 활성화 효과를 끌어올릴 예정입니다.김경덕 부산시장 권한대행은 "선수와 갤러리 모두가 만족할 수 있는 성공적인 대회가 되도록 힘을 쏟겠다"고 말했습니다.(사진=부산시 제공, 연합뉴스)