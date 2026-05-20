[오그랲] AI 사용 증가율 1위 대한민국, 그런데 왜 공공 데이터는 아직 문서 지옥일까

스탠퍼드 대학교에서 매년 발간하는 'AI 인덱스 보고서'와 마이크로소프트의 최신 보고서를 보면, 한국 AI는 생각보다 빠르게 올라오고 있습니다. 2026 AI 인덱스 기준 한국은 미국 59개, 중국 35개에 이어 주목할 만한 AI 모델 8개로 3위에 올랐고, 인구 10만 명당 AI 특허에서도 14.31로 1위를 기록했습니다. 하지만 동시에 AI 인재 이동 지표는 -1.75로 해외 유출이 이어지고 있고, 공공 데이터는 여전히 FAIR 원칙에 못 미치는 경우가 많습니다. 오늘 오그랲에서는 대한민국 AI의 현주소와, 다른 나라들의 사례를 통해 어떻게 국가 전략으로 AI 강국이 되었는지 살펴봅니다. 그리고 광진구청 주무관이 개발한 코닥·한국법 MCP처럼 한국 공공 현장에서 왜 실무자 주도의 밑단 혁신이 먼저 터져 나오고 있는지를 5가지 그래프로 따져 봤습니다.



(취재 : 안혜민, 촬영 : 황세회·박우진, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 김수영, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)