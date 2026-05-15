'엔비디아 대항' 세레브라스, 상장첫날 70%↑…장중시총 1천억 불

▲ 앤드루 펠드먼 세레브라스 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)가 14일(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥에서 열린 기업공개(IPO) 행사에서 개장 기념 타종을 하고 있다.
'엔비디아 대항마'로 불리는 인공지능(AI) 칩 제조사 세레브라스가 상장 첫날 공모가 대비 70% 가까이 급등하며 성공적으로 증시에 데뷔했습니다.
세레브라스는 14일(현지시간) 나스닥 시장에 상장하며 공모가인 185달러 대비 68.15% 오른 311.07달러에 거래를 마쳤습니다.
세레브라스는 이날 시초가가 350달러 이상으로 치솟으면서 장중 시가총액이 1천억 달러(약 149조 원)를 넘어서기도 했으나, 오후 들어 상승폭을 일부 반납하며 종가 기준 시가총액은 약 950억 달러 수준을 기록했습니다.
세레브라스는 이번 기업공개(IPO)에서 3천만 주를 매각해 총 55억 5천만 달러(약 8조 3천억 원)를 조달했습니다.
이는 2019년 우버의 IPO 이후 미국 기술기업 최대 규모입니다.
세레브라스는 웨이퍼 한 장을 AI 칩 한 장으로 만드는 웨이퍼규모엔진(WSE) 기술을 앞세우는 반도체 스타트업입니다.
이 칩은 거대한 웨이퍼가 하나의 칩으로 이뤄진 데다 메모리도 일반적으로 사용되는 D램 대신 속도가 빠른 S램을 장착한 것이 특징입니다.
이에 따라 AI 모델이 이용자의 질문에 답하는 '추론' 연산 속도가 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)보다 더 빠르다는 평가를 받습니다.
이에 따라 지난해 매출은 2024년 대비 76% 급증한 5억 1천만 달러를 기록했으며, 순이익도 8천800만 달러로 흑자 전환했습니다.
올해 들어서도 오픈AI와 200억 달러 규모 클라우드 계약을 체결하고 아마존웹서비스(AWS)의 데이터센터에 제품을 공급하기로 하는 등 순항하고 있습니다.
(사진=로이터, 연합뉴스)
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