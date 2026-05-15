'엔비디아 대항' 세레브라스, 상장첫날 70%↑…장중시총 1천억 불

▲ 앤드루 펠드먼 세레브라스 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)가 14일(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥에서 열린 기업공개(IPO) 행사에서 개장 기념 타종을 하고 있다.

'엔비디아 대항마'로 불리는 인공지능(AI) 칩 제조사 세레브라스가 상장 첫날 공모가 대비 70% 가까이 급등하며 성공적으로 증시에 데뷔했습니다.세레브라스는 14일(현지시간) 나스닥 시장에 상장하며 공모가인 185달러 대비 68.15% 오른 311.07달러에 거래를 마쳤습니다.세레브라스는 이날 시초가가 350달러 이상으로 치솟으면서 장중 시가총액이 1천억 달러(약 149조 원)를 넘어서기도 했으나, 오후 들어 상승폭을 일부 반납하며 종가 기준 시가총액은 약 950억 달러 수준을 기록했습니다.세레브라스는 이번 기업공개(IPO)에서 3천만 주를 매각해 총 55억 5천만 달러(약 8조 3천억 원)를 조달했습니다.이는 2019년 우버의 IPO 이후 미국 기술기업 최대 규모입니다.세레브라스는 웨이퍼 한 장을 AI 칩 한 장으로 만드는 웨이퍼규모엔진(WSE) 기술을 앞세우는 반도체 스타트업입니다.이 칩은 거대한 웨이퍼가 하나의 칩으로 이뤄진 데다 메모리도 일반적으로 사용되는 D램 대신 속도가 빠른 S램을 장착한 것이 특징입니다.이에 따라 AI 모델이 이용자의 질문에 답하는 '추론' 연산 속도가 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)보다 더 빠르다는 평가를 받습니다.이에 따라 지난해 매출은 2024년 대비 76% 급증한 5억 1천만 달러를 기록했으며, 순이익도 8천800만 달러로 흑자 전환했습니다.올해 들어서도 오픈AI와 200억 달러 규모 클라우드 계약을 체결하고 아마존웹서비스(AWS)의 데이터센터에 제품을 공급하기로 하는 등 순항하고 있습니다.(사진=로이터, 연합뉴스)