"네안데르탈인, 5만 9천 년 전 '돌 드릴'로 충치 치료"

▲ 네안데르탈인 (자료사진)

네안데르탈인이 약 6만 년 전 충치를 치료하기 위해 '돌 드릴'을 사용한 치과 시술을 했다는 연구 결과가 나왔습니다.13일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 '러시아 과학아카데미' 시베리아 지부 연구진은 최근 국제학술지 '플로스 원'에 발표한 논문에서 시베리아 남부 차기르스카야 동굴에서 발견된 5만 9천 년 된 네안데르탈인 어금니에서 인위적으로 뚫은 흔적을 확인했다고 밝혔습니다.이는 호모사피엔스 이외의 종에서 치아를 뚫는 시술이 확인된 최초의 사례라고 가디언은 보도했습니다.해당 치아 중앙에는 치수강까지 이어지는 깊은 구멍이 나 있었으며, 현미경 X선 분석 결과 심각한 충치로 인한 광물화 변화도 파악됐습니다.연구진은 날카롭고 가느다란 석기 도구를 손가락으로 회전시키며 치아를 뚫었을 가능성이 크다고 설명했습니다.실제 연구진이 현대인 치아를 대상으로 재현 실험을 한 결과, 현지 석재를 두 손가락 사이에서 돌려 같은 형태의 구멍을 만드는 데 35~50분가량이 걸렸습니다.영국치과협회 수석 과학고문인 저스틴 더럼 교수는 이 시술에 대해 "신경치료의 시작 단계"라고 평가하며 "치아 내부 압력을 낮춰 단기적으로 통증 완화 효과가 있었을 것"이라고 말했습니다.전문가들은 뚫린 치아 가장자리가 매끄럽고 내부가 마모된 흔적 등을 근거로 환자가 시술 이후에도 한동안 생존했던 것으로 판단했습니다.다만 충전재 없이 방치된 치아 탓에 만성 감염에는 취약했을 것으로 분석됐습니다.연구진은 이번 발견에 대해 "네안데르탈인이 구시대적 고정관념 속의 거칠고 열등한 존재가 아니라 복잡한 인지 및 문화적 능력을 지닌 정교한 인간 집단이었다는 견해를 강력하게 뒷받침한다"고 평가했습니다.(사진=게티이미지코리아)