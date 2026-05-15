여고생 살해범 23살 장윤기…"대상 바꿔 분풀이 범행"

<앵커>



광주 도심에서 여고생을 살해하고 남고생에게 흉기를 휘두른 혐의로 구속된 남성은 23살 장윤기였습니다. 경찰은 원래 목표로 삼았던 대상을 찾지 못 하자 아무 관련도 없는 사람들에게 이런 일을 벌인 거라고 판단하고 있습니다.



KBC 임경섭 기자입니다.



<기자>



검은 옷차림으로 경찰 유치장을 나서는 장윤기.



고개를 들고 정면을 또렷이 바라본 뒤 덤덤한 표정으로 호송차로 향합니다.



[장윤기/여고생 살해 피의자 : (지금 심정이 어떠십니까?) 죄송합니다. (스토킹 여성 왜 찾아갔습니까? 범행 동기는 뭡니까?) …….]



경찰은 장윤기의 이름과 나이, 얼굴을 공개했습니다.



장 씨는 지난 5일 새벽 0시 10분쯤 광주 월계동 길거리에서 귀가 중이던 17살 여고생을 흉기로 살해한 혐의를 받습니다.



또 비명 소리를 듣고 도우러 온 17살 남고생에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의도 받고 있습니다.



당초 장 씨는 경찰 조사에서 우발적으로 범행했다고 진술해 왔습니다.



하지만 이는 사실이 아닌 것으로 드러났습니다.



장 씨는 아르바이트 동료였던 외국인 여성에게 교제를 요구했다가 거절당하자, 범행 이틀 전 흉기 2자루를 구입하고 여성의 주거지와 직장 일대를 배회했습니다.



이 여성은 장 씨를 스토킹 혐의로 경찰에 신고한 뒤 타지역으로 이동했고, 다음날에는 성폭행 혐의로도 고소했습니다.



경찰은 장 씨가 여성이 사라지자 범행 대상을 바꾼 것으로 보고 있습니다.



경찰 조사에서 장 씨는 동료 여성을 살해할 목적으로 30시간을 배회한 끝에 홀로 귀가하는 여고생을 발견하고 1km가량 뒤쫓다 이곳에서 범행한 것으로 드러났습니다.



경찰은 장 씨를 살인과 살인미수, 살인예비 등 혐의로 구속 송치했고, 스토킹과 성폭행 혐의에 대해서도 수사하고 있습니다.



(영상취재 : 박명신 KBC)



KBC 임경섭