"중국 부흥과 MAGA 양립" "9월 초청"…'빅딜' 없었다

<앵커>



미중 정상회담 첫날, 빅딜은 없었습니다. 시진핑 중국 국가주석은 대등한 관계로 올라선 중국의 위상을 강조했고, 트럼프 미국 대통령은 9년 전보다 훨씬 조심스러웠습니다. 이란 전쟁과 미국 중간 선거 때문에 당장의 성과가 급한 트럼프 대통령과 중국 첨단산업이 미국을 앞지를 시간을 버는 게 중요한 시진핑 주석의 입장이 서로 달라서였다는 분석도 나옵니다.



오늘(15일) 첫 소식, 베이징 권란 특파원이 보도합니다.



<기자>



국빈 만찬장에 나란히 들어선 두 정상.



시진핑 중국 국가주석은 공존 메시지부터 던졌습니다.



[시진핑/중국 국가주석 : 중화민족의 위대한 부흥과 '미국을 다시 위대하게(MAGA)'는 완전히 양립할 수 있습니다.]



트럼프 대통령은 오는 9월 시 주석 부부의 답방을 공식 요청하며 화답했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 오는 9월 24일 시 주석과 펑리위안 여사를 백악관에 공식 초청하게 되어 영광입니다.]



두 정상은 앞서 2시간 15분간 열린 정상회담과 톈탄공원 참관에서 시종 화기애애했지만, 구체적 합의나 공동성명 발표는 내놓지 못했습니다.



시 주석은 '건설적 전략 안정 관계', 즉 절제된 경쟁, 이견 통제를 통해서 안정과 평화를 기대할 수 있는 관계를 강조하며, 향후 3년 이상 이어질 미중 관계의 새로운 지위로 규정했습니다.



또, 신흥 강대국과 패권국의 충돌을 뜻하는 투키디데스의 함정을 언급하며 대등한 관계를 강조했습니다.



[시진핑/중국 국가주석 : 중미 양국이 투키디데스의 함정을 뛰어넘을 수 있을지 (미중) 대국 지도자들이 함께 써야 할 시대적 답안입니다.]



타이완 문제를 언급하면서는 "잘못 처리하면 충돌할 것"이라는 경고장도 날렸습니다.



평소 거침없는 발언을 쏟아냈던 트럼프 대통령은 타이완 문제 언급은 피했고, 시 주석을 추켜세우면서도 뼈 있는 말을 덧붙였습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 당신은 훌륭한 지도자입니다. 저는 모두에게 이 말을 합니다. (하지만) 때로 사람들은 제가 그 말을 하는 것을 싫어합니다. 당신의 친구가 되어 영광입니다.]



달라진 미중 정상의 위상과 이란 사태 장기화와 중간선거를 앞두고 입지가 좁아진 트럼프 대통령의 고민이 읽히는 대목입니다.



두 정상은 트럼프 대통령 방중 마지막 날인 오늘 시 주석 집무 공간 중난하이에서 차담과 업무 오찬 등 밀착 외교를 이어갈 예정입니다.



(영상편집 : 김진원)