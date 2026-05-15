1. 미-중, 협력·공존 강조했지만…'빅딜' 없었다



미중 정상회담 첫날 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 협력과 공존을 강조하면서도 합의안은 내놓지 못했습니다. 두 정상은 오늘(15일) 오전 중국 권력의 심장부라고 불리는 중난하이에서 마지막 날 회담을 이어갑니다.



2. "시진핑, 호르무즈 지원 용의"…"인도 선박 침몰"



미중이 호르무즈 해협 개방에 동의한 가운데 트럼프 대통령은 시진핑 주석이 직접 해협 개방을 돕고 싶다고 말했다고 전했습니다. 호르무즈 해협에서는 인도 국적 선박이 공격을 받아 침몰했습니다.



3. "파업시 긴급조정 불가피"…"구체안 내야 대화"



김정관 산업통상부 장관이 삼성전자 파업이 벌어지면 긴급 조정이 불가피하다고 공개 의견을 냈습니다. 삼성전자 사측과 정부가 노조에 다시 대화를 제안했고, 노조는 사측이 오늘 오전 10시까지 대표이사 명의의 구체안을 내놓으라고 요구한 상태입니다.



4. 오늘 후보 등록 마감…공직자 4,241명 선출



6·3 지방선거와 국회의원 재보궐 선거 후보자 등록이 오늘 마감됩니다. 이번 선거에서는 공직자 4천241명이 새로 선출됩니다.