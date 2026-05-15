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국제유가, 미중회담 지켜보며 보합권 마감…브렌트 105달러

정다은 기자
작성 2026.05.15 04:48 조회수
국제유가, 미중회담 지켜보며 보합권 마감…브렌트 105달러
▲ 국제유가

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일(현지시간) 정상회담에서 호르무즈 해협 개방의 당위성에 뜻을 같이한 가운데 국제 유가가 보합권에 머물렀습니다.

이날 ICE선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 105.72달러로 전장보다 0.1% 올랐습니다.

뉴욕상업거래소에서 6월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 101.7달러로 전장보다 0.2% 상승했습니다.

백악관은 이날 중국 베이징에서 열린 정상회담 결과 보도자료에서 미중 양측이 "에너지의 자유로운 공급을 지원하기 위해 호르무즈 해협이 개방된 상태로 유지돼야 한다는 데 동의했다"고 밝혔습니다.

미중 정상회담에 배석한 스콧 베선트 미 재무장관 역시 이날 CNBC 방송과의 인터뷰에서 "중국이 호르무즈 해협 재개방을 위해 할 수 있는 일을 할 것"이라며 "중국은 이란 지도부에 영향력을 행사할 수 있는 사람이 있다면 어떤 사람이든 그들과 물밑에서 작업할 것이라고 생각한다"라고 했습니다.

중국 관련 선박이 전날 밤부터 호르무즈 해협을 통항하기 시작했다는 소식도 유가 상승을 억제했습니다.

이란 파르스 통신은 일부 중국 선박이 전날 밤부터 이란이 정한 규정을 준수하는 조건으로 호르무즈 해협을 통항하기 시작했다고 보도했고, 이란 국영방송도 전날 밤부터 이란의 허가를 받은 선박 30여 척이 호르무즈 해협을 통과했다고 전했습니다.

PVM 오일마켓의 타마스 바르가 애널리스트는 "통항 허용 선박이 늘어나는 것은 실제 수급보다는 심리에 더 분명한 영향을 미친다"며 "단기적으로 유가 상단을 제약할 수는 있겠지만 유가를 의미 있는 수준으로 끌어내릴 만한 처방은 아니다"라고 말했습니다.
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