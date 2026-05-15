명품백 파리 보냈다더니…"뭔가 찜찜" SNS 보다 멘붕

이번엔 수백만 원대 명품 가방 수선 때문에 소비자가 법적 대응에 까지 나섰다는데 무슨 일인가요?



네, "파리 본사에서 수리한다"던 명품 가방이 알고 보니 국내 사설 업체에 맡겨 대충 수리된 정황이 드러난 건데요.



경기도 용인에 사는 A씨는 지난 2016년 한 명품 브랜드 매장에서 약 700만 원짜리 가방을 구매했습니다.



이후 가방의 비즈 장식 일부가 떨어지자 2024년 말 매장에 수리를 맡겼는데요.



당시 매장 측은 "희귀 제품이라 파리 본사에만 부품이 있어 현지로 보내야 한다"고 설명했습니다.



하지만 몇 달이면 끝날 거라던 수리는 1년이 넘도록 완료되지 않았는데요.



A씨가 올해초 너무 오래 걸린다고 항의하자 브랜드 측은 바로 다음 날 갑자기 수리가 끝났다며 가방을 돌려줬다고 합니다.



찜찜함을 느끼던 A씨는 한 달 뒤 SNS를 보다 충격적인 영상을 발견하게 되는데요.



국내 한 사설 수선업체가 올린 영상에 A씨 가방과 동일한 디자인의 비즈 수선 장면이 담겨 있었고, 기존 비즈를 다른 부위로 옮겨 붙이는 이른바 '임의 수리' 모습까지 보인 겁니다.



처음에는 "파리 본사에서 수리했다"고 설명했던 매장 측은 이후 "본사에서 부품을 받아 국내에서 작업했다"는 식으로 말을 바꾼 것으로 전해졌는데요.



하지만 브랜드에서 해외에서 작업을 맡긴 내역이나 부품 송장 등 관련 증거는 보여주지 않았고 결국 A씨는 법무법인을 통해 법적 대응에 나섰다는 소식입니다.



(화면출처 : 연합뉴스)