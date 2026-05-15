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후보자 등록 오늘 마감…공직자 4,241명 뽑는다

박찬범 기자
작성 2026.05.15 00:20 조회수
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<앵커>

6·3 지방선거와 국회의원 재보궐 선거 후보자 등록이 오늘(15일) 마감됩니다. 공직자 4천241명이 이번에 새로 선출될 예정입니다.

박찬범 기자의 보도입니다.

<기자>

제9회 전국동시지방선거와 국회의원 재보궐 선거의 후보자 등록이 오늘 오후 6시에 마감됩니다.

경기 평택을 국회의원 재선거에 나선 주요 후보들은 어제 등록을 마쳤습니다.

[김용남/민주당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보 : 이재명 정부와 민주당이 추구하는 바 정말로 실질적인 국민 이익을 위해서 일하겠다.]

[유의동/국민의힘 경기 평택을 국회의원 재선거 후보 : 이재명 정부를 위한 의석은 충분합니다. 평택만을 위한 그런 의석이 필요한 시기입니다.]

[조국/조국혁신당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보 : 조국을 택하시면 조국이 이깁니다. 조국을 택하시면 평택이 큽니다.]

[김재연/진보당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보 : 시민들의 마음을 잘 이해하고 대변할 수 있는 대체 불가한 인물로 진보당 김재연을 선택해 주십시오.]

[황교안/자유와혁신 경기 평택을 국회의원 재선거 후보 : 애써주신 모든 것이 열매로 맺을 수 있도록 평택을 살리고 대한민국 살리는 출발점으로 삼겠습니다.]

후보자는 6월 3일 기준 18세 이상이어야 하는데, 지방선거 후보자는 특히 60일 이상 선거구 지방자치단체에 주민등록이 돼 있어야 합니다.

어제 민주당 정청래 대표는 경북 울릉군을, 국힘의힘 장동혁 대표는 세종을 찾는 등 주요 정당 지도부도 바쁘게 움직였습니다.

선거 슬로건으로 민주당은 '대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부'를, 국민의힘은 '깨끗하게, 유능하게, 지역이 올라갈 시간'을, 조국혁신당은 '깨끗한 바람, 혁신의 파란'을, 진보당은 '공공성은 높이고, 불평등은 줄이고, 시민주권 지방정부 시대'를 각각 내세웠습니다.

개혁신당은 아직 슬로건을 정하지 않았습니다.

(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 장현기)
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