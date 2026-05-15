추가 대화 제안에…"오늘 10시까지 구체안 내라"

<앵커>



오는 21일로 예고된 삼성전자 노조 총파업이 다가오는 가운데 사측과 정부가 다시 한번 노조에 대화를 제안했습니다. 노조는 성과급의 제도화, 그리고 투명화 계획을 밝히는 게 우선이라며 오늘(15일) 오전까지 답변을 해달라고 요구했습니다.



정성진 기자의 보도입니다.



<기자>



중앙노동위원회가 다시 한번 삼성전자 노사의 대화를 제안했습니다.



내일 사후조정 회의를 다시 열자는 것입니다.



노사 입장 차이를 자율적으로 해결하기 위해 진정성 있는 대화와 실질적인 교섭의 자리가 필요하다고 밝혔습니다.



삼성전자 사측도 노조에 노사가 다시 직접 대화를 나누자는 내용의 공문을 보내 대화 재개를 촉구했습니다.



이에 노조는 진정성 있는 노력을 기울이지 않은 것은 오히려 사측이었다고 맞받았습니다.



그러면서 성과급 투명화와 상한 폐지, 제도화에 대한 사측의 확실한 의지가 확인돼야 대화할 것이라며, 오늘 오전 10시까지 대표이사 명의의 답을 요구했습니다.



[최승호/초기업노조 삼성전자지부 위원장 : (사측이) 전향적으로 생각이 있다고 하면은 마지막으로 대화를 할 생각이 있다, 그에 대한 안이 없다고 하면 저희도 총파업까지 제대로 적법하게….]



앞서 진행된 사후조정에서 중노위는 성과급 상한선을 유지하되 영업이익 12%를 재원으로 특별 포상을 지급하는 검토안을 제안했지만, 노조는 성과급 상한 폐지와 제도화 입장을 굽히지 않으며 제안을 거절했습니다.



정부가 대화로 풀어야 한다는 원칙을 고수하는 가운데, 김정관 산업통상부 장관은 자신의 SNS에 산업부 장관으로서 파업이 발생한다면 긴급조정도 불가피하다고 생각한다는 입장을 밝혔습니다.



이에 민주노총은 노동자의 헌법상 권리를 경제 논리로 위축시키려는 시도에 단호히 반대한다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 박나영, 디자인 : 김예지·권민영)