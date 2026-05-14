미 상원, 오는 20일 미셸 스틸 주한 미대사 후보자 청문회

▲ 미셸 스틸

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 2기 행정부 첫 주한대사 후보로 지명한 한국계 미셸 스틸(70·한국명 박은주) 후보자의 인사 청문회가 오는 20일(현지시간) 열립니다.14일 미 연방 상원 외교위원회 홈페이지에 따르면 외교위는 5월 20일에 스틸 후보자의 청문회를 할 예정입니다.스틸 후보자의 청문회는 마이클 마부크지안 주노르웨이 대사 후보자, 브로크 달 국무부 법률고문 후보자 등의 청문회와 함께 진행됩니다.외국 주재 대사는 연방 상원의 인준을 받아야 합니다.해당 상임위 청문회 후 상임위 위원들의 찬반 투표를 통과하고, 상원 전체회의에서도 인준안이 가결돼야 합니다.인준안이 무난히 가결된다는 전제로 청문회 이후 일정들을 고려하면 스틸 후보자는 이르면 6월 중으로 주한 미국대사로 부임할 가능성이 거론됩니다.현재 주한대사 자리는 전임 바이든 정부에서 임명된 필립 골드버그 전 대사가 작년 1월 이임한 이후 1년 넘게 공석인 상탭니다.한국계가 주한 미국 대사를 지낸 것은 성 김 전 대사(2011∼2014년)가 처음이었습니다.도널드 트럼프 대통령은 지난달 13일 스틸 후보자를 주한대사에 지명한 바 있습니다.1955년 서울에서 태어난 스틸 후보자는 1975년 미국으로 온 이민자 가족 출신입니다.캘리포니아주 조세형평국 선출 위원, 오렌지카운티 수퍼바이저(행정책임자) 등을 역임한 뒤 지난 2021년부터 4년간 공화당 소속 연방 하원의원을 지냈습니다.그는 트럼프 대통령이 승리한 2024년 대선과 함께 치러진 하원의원 선거에서 600여 표 차이로 낙선한 뒤 꾸준히 주한대사 후보로 거론돼 왔습니다.