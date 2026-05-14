트럼프 "중국과 긍정적·생산적 대화…시진핑 9월 24일 방미 초청"

▲ 트럼프, 시진핑

도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석과의 이번 정상회담을 긍정적으로 평가하면서 시 주석 부부의 미국 방문을 공식 초청했습니다.트럼프 대통령은 이날 베이징 인민대회당에서 시 주석 주최로 열린 국빈 만찬에서 연설하며 "우리는 중국 대표단과 매우 긍정적이고 생산적인 대화와 회의를 가졌다"고 밝혔습니다.이어 "오늘 저녁은 우리가 논의했던 몇 가지 사안들을 친구들 사이에서 이야기할 또 하나의 소중한 기회"라면서 "모두 미국과 중국에 좋은 것들"이라고 강조했습니다.특히 트럼프 대통령은 "시 주석과 (부인) 펑리위안 여사에게 오는 9월 24일 백악관을 방문해주기를 공식 초청하게 돼 영광"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 미국이 건국 시절부터 중국과 역사적으로 깊은 관계를 맺어왔다면서 역대 미국 대통령들의 일화도 소개했습니다.트럼프 대통령은 "건국의 아버지 벤저민 프랭클린은 자신의 신문에 공자의 가르침을 실었다. 오늘날 그 고대 중국의 현인을 기리는 조각상이 자랑스럽게도 미 연방대법원 건물 정면에 새겨져 있다"고 말했습니다.또 "(초대 대통령) 조지 워싱턴을 존경한 중국인들은 그의 업적을 기리는 석판을 (워싱턴 DC의) 워싱턴 기념탑에 장식하도록 기증했다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 "중국인 노동자들은 미국 대서양과 태평양을 연결한 철도 선로를 놓는 일을 도왔다"며 "중국을 방문한 미국인들은 문해력과 현대 의학의 보급을 도왔다"고 상기시켰습니다.트럼프 대통령은 "중국 대사의 요청에 따라 시어도어 루스벨트 대통령은 시 주석의 모교인 칭화대학교 설립 자금을 제공했다"고 설명했습니다.이어 "(중국은) 2차 세계대전에서 동맹국이었다"며 "프랭클린 루스벨트 대통령은 용감한 중국인들에 대해 언급했다"고 말했습니다.지극히 정파적인 성향으로 유명한 트럼프 대통령이지만 이 자리에서는 현 야당인 민주당 출신 프랭클린 루스벨트 전 대통령을 양국 우호의 맥락에서 거론해 눈길을 모았습니다.트럼프 대통령은 만찬사 말미에 "미국 국민과 중국 국민 사이의 풍부하고 지속적인 관계를 위해서"라며 건배를 제의했습니다.