"일 다카이치, 미중 정상회담 후 트럼프와 조기 통화 추진"

▲ 다카이치 일본 총리

일본 정부가 14일 시작된 미중 정상회담 뒤 다카이치 사나에 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령 간에 조기에 전화 통화가 이뤄지도록 미국 정부와 조율 중이라고 마이니치신문이 보도했습니다.이 신문은 "일본 정부가 이번 회담의 향방을 주시하고 있다"며 "(전화 통화를 통해) 일미 관계를 재확인하려는 것"이라고 전했습니다.일본은 무엇보다 이번 회담에서 타이완 문제를 둘러싼 양국의 논의 내용에 촉각을 기울이고 있습니다.지난 3월 19일 미국을 방문해 트럼프 대통령과 회담한 다카이치 총리는 자신의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언 이후 중국과 갈등을 빚는 가운데 트럼프 대통령의 방중 전 미일 동맹 결속을 확인하고 대중 정책을 조율하려고 당시 방미 일정을 잡은 것으로 알려졌습니다.그러나 애초 3월 말 전후로 언급되던 트럼프 대통령의 방중 일정이 이달로 연기된 데다가 갑자기 부상한 이란 전쟁 변수가 핵심 쟁점으로 등장하는 바람에 당시 정상회담은 애초 일본 정부 의도와는 다른 방향으로 흘렀습니다.중일 갈등의 빌미가 된 작년 11월 다카이치 총리의 발언은 타이완 유사시에 일본이 개입할 수 있다는 의미로 해석되는 내용입니다.다카이치 총리는 당시 국회에서 타이완 유사시에 대한 질문에 답하는 과정에서 "해상 봉쇄를 풀기 위해 미군이 오면 이를 막기 위해 (중국이) 무언가 무력을 행사하는 사태도 가정할 수 있다"며 "전함을 사용해 무력행사를 수반한다면 존립 위기 사태가 될 수 있는 경우라고 생각한다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 다카이치 총리의 발언 이후 일본을 압박하는 중국을 상대로 우려를 표명하거나 비판하는 모습을 보여주지 않았습니다.이에 작년 12월 오노데라 이쓰노리 자민당 안보조사회장은 "동맹국이므로 미국도 공통의 인식에서 중국 측에 외교상 강한 메시지를 내주기를 바란다"고 말하는 등 여당인 자민당에서도 불만의 목소리가 흘러나왔습니다.