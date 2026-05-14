[날씨/XR] '한여름 더위' 지속…주말엔 대구 33도까지

갑자기 한여름으로 돌변한 날씨에 많이 지치지는 않으셨나요.



오늘(14일) 서울 등 중서부 지역의 낮 기온이 30도를 웃돌면서 올 들어 가장 더웠습니다.



이번 주말까지 때 이른 여름 더위는 계속 이어지겠습니다.



최근에 동서로 원활했던 우리나라 주변 기압계의 흐름이 지금은 남북으로 다소 정체되면서 상층에는 고기압이 발달했고요, 지상에도 고기압이 자리하면서 맑고 뜨거운 날씨가 당분간 이어지겠습니다.



내일까지는 주로 동풍의 영향으로 서울 등 서쪽 지역의 낮 기온이 크게 오르겠고요, 주말부터는 바람의 방향이 서풍으로 바뀌면서 대구를 비롯한 영남 지역이 33도 안팎까지 치솟겠습니다.



때 이른 더위는 다음 주 수요일에 비가 내리면서 누그러지겠는데요.



더위에 지치지 않도록 당분간 그늘 아래에서 충분한 휴식과 수분 섭취를 잘해 주셔야겠습니다.



이어서 우리나라 주변 위성 영상 살펴보시면, 이렇게 고기압 영향으로 맑은 모습을 볼 수가 있습니다.



내일도 맑은 가운데 낮 동안 자외선 지수가 매우 높겠습니다.



아침 기온 살펴보겠습니다.



서울이 17도로 전국이 15도 안팎 보이겠고요, 낮 기온 서울이 32도, 전주와 대전 31도까지 오르겠습니다.



이렇게 낮 기온은 크게 오르더라도 상층에는 아직 건조한 공기가 남아 있어서 금세 해가 지면 서늘해지겠습니다.



큰 일교차에 유의하셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)