"타이완 잘못 처리했다간…" 경고 날린 중국

<앵커>



트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 오늘(14일) 베이징에서 마주했습니다. 두 정상은 회담에서, 경쟁보다는 협력을 강조하며 새로운 미중 관계를 열자고 의견을 모았습니다. 하지만 시 주석은 타이완 문제를 잘못 처리하면 양국이 충돌할 것이라고 경고성 발언을 꺼냈습니다.



첫 소식은 베이징에서 한상우 특파원입니다.



<기자>



베이징 인민대회당에서 마주 앉은 두 정상은 양국 협력을 강조하는 덕담을 주고받았습니다.



[시진핑/중국 국가 주석 : 각국의 성공은 상대방에게 기회가 되며, 안정적인 미·중 관계는 세계에 유익합니다.]



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 우리는 소통을 통해 신속하게 해결책을 찾을 수 있습니다. 환상적인 미래를 만들어 나갈 수 있습니다.]



2시간 15분 동안 이어진 회담에서 양국 정상은 '건설적 전략 안정성 관계'에 합의했습니다.



시 주석은 협력을 중심으로, 절제된 경쟁, 이견 통제를 통해 안정과 평화를 기대할 수 있는 관계를 뜻한다면서, 향후 3년 이상 지속될 수 있는 미·중 관계의 지침이 될 거라고 밝혔습니다.



하지만 타이완 문제에서는 강경한 입장을 밝혔습니다.



타이완 문제가 미·중 관계에서 가장 중요한 사안이라며 잘못 처리하면 양국이 충돌하거나 갈등 상황에 빠져 심각한 위험에 처하게 될 거라고 말했습니다.



[시진핑/중국 국가 주석 : 미국과 중국이 이른바 '투키디데스 함정'을 극복하고 강대국 관계에 새로운 장을 열 수 있을까요? 이는 역사적 질문이며, 세계적인 질문입니다.]



투키디데스의 함정은 패권국이 신흥 강대국에게 갖는 두려움이 전쟁을 일으킨다는 고대 역사가 투키디데스의 글에서 발전한 이론입니다.



미국을 패권국, 중국을 신흥 강대국에 빗대 타이완 문제가 미중 충돌의 계기가 될 수 있다고 경고한 걸로도 해석됩니다.



이란 문제와 관련해서는 중국은 논의가 있었다고만 전했지만, 백악관은 호르무즈 해협 개방과 이란 핵무기 금지 원칙에 합의했다고 밝혔습니다.



양국 정상 모두 두 강대국이 협력하며 공존하는 세계 질서를 강조했지만, 안보 문제에서는 확연한 온도차가 있었습니다.



(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 채철호)