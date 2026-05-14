이 대통령 "농협을 농민의 품으로…지배구조 개선·민주적 통제"

▲ 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 "농업의 근간을 지탱하는 농협의 정상화가 무엇보다 중요하다"며 농협 개혁에 속도를 내 달라고 주문했습니다.이 대통령은 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 "농촌과 농업의 대전환은 우리 농업 곳곳에 자리한 구조적 병폐를 바로잡는 데서 출발한다"며 이같이 언급했습니다.이 대통령은 "농협은 농민의 권익을 지키고 농촌의 지속 가능한 발전을 도모하는 막중한 책무를 갖는다"며 "그런데 현실은 그렇지 못하다. 불투명한 의사결정 구조, 일부 임직원의 비리 때문에 본연의 역할에 충실하지 못하다는 지적을 끊임없이 받아온 것이 현실"이라고 지적했습니다.이에 "농민의 땀과 헌신으로 만들어진 농협을 한시바삐 농민의 품으로 온전히 돌려드려야겠다"며 "조합원 주권이라는 관점에서 지배구조를 조속히 개선하고, 민주적 통제 강화 등 정상화 조치 역시 차질 없이 신속하게 완수해야겠다"고 말했습니다.그러면서 "농협이 농업 발전과 농민 삶의 질 향상에 앞장서는 '진짜 농협'으로 확실히 거듭날 수 있도록 조합원 직선제 같은 관련 제도 개선에 속도를 내 달라"고 당부했습니다.이 밖에도 이 대통령은 농촌과 농업의 대전환을 강조하며 "농민의 삶의 질을 실질적으로 개선할 수 있는 다양한 정책 수단을 총동원해야 한다"고 독려했습니다.예를 들어 "현재 농어촌 기본소득 시범사업 결과 해당 지역에서 소비와 창업이 늘고 일부에서는 인구도 많이 증가하고 있다고 한다"며 "이처럼 효과가 확인된 농어촌 기본소득과 '햇빛소득' 같은 정책을 확대해 농민 삶의 질을 높이는 농촌 대전환에 박차를 가해야 한다"고 강조했습니다.이어 "인공지능과 로봇을 활용한 스마트팜의 빠른 확산을 위해 정책금융 지원을 확대하는 노력도 계속해야 한다"며 "생산자와 소비자 모두에게 득이 되도록 농산물 유통구조 개선의 속도도 높여야 한다"고 지시했습니다.또 "농업이 미래 핵심 전략산업으로 굳건히 자리 잡고, 농촌과 도시가 함께 도약하는 농업 대전환과 모두의 성장에 정부의 역량을 모아야 한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)