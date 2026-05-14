"산업 현장 화재 반복 막으려면 자재부터 2차 피해까지 철저 관리해야"

▲ 더불어민주당 김주영 의원(오른쪽)이 지난 13일 국회 의원회관에서 열린 화재에 안전한 산업현장 구축을 위한 토론회에서 발언하고 있다.

대전 안전공업, 천안 이랜드 물류창고, 화성 아리셀 등 샌드위치 패널을 사용한 건축물 화재가 거듭되면서 산업 현장의 화재 안전 대책을 찾기 위해 마련된 토론회에서 산업현장의 화재 피해가 반복되지 않도록 건축 자재의 품질부터 시공 단계, 사후 대응까지 철저한 관리 체계를 갖춰야 한다는 지적이 나왔습니다.더불어민주당 김주영·복기왕 의원실과 국민의힘 권영진·김형동 의원실이 공동 주최해 어제(13일) 국회의원회관에서 열린 '화재에 안전한 산업현장 구축을 위한 토론회'에서 이같은 제언이 나왔습니다.권인구 한국건설생활환경시험연구원 실화재센터장은 기조발제에서 특정 자재에 대한 규제보다 건축물의 용도와 위험도에 맞는 자재와 시스템을 적용하는 인프라를 갖춰야 한다고 강조했습니다.권 센터장은 "샌드위치 패널은 단품 성능만으로 화재 안전성을 판단하기 어렵다"며 "실제 건축물 형태와 동일하거나 근접한 조건에서 시스템 단위로 검증할 선진형 실물화재시험 평가 체계가 고도화해야 한다"고 주장했습니다.또, 배터리 관련 시설 등 고위험 현장의 건축물 용도, 적재물 특성, 피난 여건을 비롯한 상황을 모두 고려한 '맞춤형 화재 안전 관리기준'과 성능 미달 자재의 제조·유통을 차단하는 관리 체계 강화 등이 필요하다고 강조했습니다.한국강구조학회 부회장인 이경구 단국대 건축학부 교수는 화재 발생 시 소방용수 유입, 재료 강도 저하 등도 고려해 건축물의 구조적 안정성을 확보해야 한다고 제안했습니다.종합토론에서는 "안전을 위한 다각적 조치와 함께 실효성을 높일 현실적인 법안을 마련해야 한다"는 업계의 주문도 나왔습니다.업계 관계자들은 지하주차장 단열재 등을 불연 재료로 하는 건축법 개정안을 예로 들며 "단순히 불연 소재 등 자재로 구분을 짓지 말고 적절한 평가 시스템을 도입하는 등 합리적인 검토가 필요하다"고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)