정부·삼성전자, 대화 제안…노조 "대표가 구체적인 안 제시해야"

▲ 초기업노동조합 삼성전자 지부 이송이 부위원장을 비롯한 노측 대표자들이 지난 11일 정부세종청사 중앙노동위원회 제1조정회의실에서 열리는 사후조정회의에 참석하고 있다.

삼성전자에 파업 전운이 고조되는 가운데 정부와 삼성전자 사측이 노동조합에 연이어 추가 대화 제안을 했습니다.이에 대해 노조는 핵심 요구에 대한 대표이사의 답변을 통해 대화 의지를 확인한 뒤 대화 여부를 결정하겠다며 사측에 공을 넘겼습니다.중앙노동위원회(이하 중노위)는 삼성전자 노사에 앞서 중단된 사후조정을 오는 16일에 재개하자고 공식 요청했다고 밝혔습니다.중노위는 "노사 간 입장 차이를 자율적으로 해결하기 위해 다시 한번 노사 간의 진정성 있는 대화와 실질적인 교섭의 자리로 2차 사후조정회의 요청을 권고했다"고 설명했습니다.사후조정은 노사 쌍방이 요청하거나, 노사 중 한쪽이 요청하고 상대방이 동의하거나, 사후조정의 필요성이 인정되는 경우 노동위원회 위원장이 당사자에게 권유하고 당사자가 동의했을 때 개시할 수 있습니다.성과급 지급 기준 문제로 첨예하게 대립하는 삼성전자 노사는 지난 11∼12일 이틀간 중앙노동위원회 중재로 사후조정 회의에 나와 마라톤협상을 벌였으나 2일차 자정을 훌쩍 넘긴 13일 새벽 삼성전자 노조가 협상장을 떠나면서 결렬됐습니다.중노위에 이어 삼성전자 사측도 전국삼성전자노동조합(전삼노), 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부(초기업노조)에 '노사 간 추가 대화를 제안드립니다'라는 공문을 발송했습니다.공문에서 삼성전자는 "최근 진행된 중노위 사후조정 과정에서 노사 양측이 각각의 의견을 전달했으나 합의에 이르지 못했다"며 "이에 회사는 노사가 직접 대화를 나눌 것을 제안한다"고 밝혔습니다.이에 대해 노조는 핵심 요구사항에 대한 대표이사 명의의 답변을 선결 조건으로 요구하고 나섰습니다.초기업노조는 전영현 삼성전자 대표이사(부회장)에게 보낸 회신 공문을 통해 "진심으로 노사 간 대화를 원한다면 성과급 투명화, 상한폐지, 제도화 등 핵심 안건에 대해 구체적인 안을 제시하기 바란다"고 요구했습니다.또 "오는 15일 오전 10시까지 대표이사가 직접 답변하기 바란다"며 "위 안건에 대해 사측의 확실한 대화의 의지가 확인될 경우 대화에 임할 것"이라고 전했습니다.아울러 "변화가 없을 경우 적법한 쟁의행위인 파업으로 대응할 것임을 분명히 밝힌다"고 했습니다.앞서 사후조정 노측 대표 교섭위원 최승호 초기업노조 위원장은 지난 13일 새벽 사후조정 결렬 선언 이후 중노위의 사후조정 재개 시 참여 여부에 대해 "오늘로 끝났다"고, 사측과 자율 협상 계획에 대해서도 "그런 것은 생각하지 않는다"고 말한 바 있습니다.다만 최 위원장은 "회사가 제대로 된 안건을 가져온다면 들어볼 생각은 있다"고 대화의 여지는 남겼습니다.쟁점은 성과급 재원과 상한 폐지의 제도화입니다.노조는 영업이익 15%를 반도체(DS·디바이스솔루션) 부문에 대한 성과급으로 고정 지급하고 '연봉 50%' 상한 폐지를 제도화할 것을 일관되게 요구하고 있습니다.회사 측은 기존 경제적부가가치(EVA) 기준의 OPI(초과이익성과금) 제도를 유지하되, DS 부문에 특별 포상을 추가 지급하겠다는 입장입니다.노조는 요구가 수용되지 않으면 오는 21일부터 내달 7일까지 18일간 총파업에 나서겠다는 방침입니다.(사진=연합뉴스)