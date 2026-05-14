코스피, 또 '사상 최고' 7,981…'8천피'까지 19포인트

▲ 14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시되고 있다.

코스피가 개인 투자자들의 매수세에 힘입어 7,900대로 상승 마감했습니다.오늘(14일) 코스피는 전날보다 137.40포인트(1.75%) 오른 7,981.41로 장을 마쳤습니다.'8천피'까지 약 19포인트 남은 셈입니다.지수는 전장 대비 29.90포인트(0.38%) 오른 7,873.91로 출발해 장중 한때 7,991.04까지 뛰기도 했습니다.오늘 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 0.4원 오른 1,491.0원을 나타냈습니다.유가증권시장에서는 6거래일째 지속된 개인과 외국인 간 수급 힘겨루기가 장마감까지 이어졌습니다.개인은 1조 8천377억 원 순매수하며 지수를 끌어올렸습니다.기관도 1천897억 원 매수 우위였습니다.반면 외국인은 2조 1천674억 원 순매도였습니다.코스피 시장에서 외국인은 지난 7일부터 오늘까지 총 26조 2천375억 원을 팔아치웠습니다.코스피200선물시장에서도 개인과 기관이 각각 558억 원과 1천952억 원 순매수를 보였고, 외국인은 2천920억 원 순매도했습니다.삼성전자는 4.23% 오른 29만 6천 원에 거래를 마쳤습니다.하락 출발했지만, 장 중 한때 5.46% 오른 29만 9천500원으로 신고가를 갈아치웠습니다.어제 7.68% 급등한 SK하이닉스는 0.30% 내린 197만 원입니다.장중 199만 4천 원까지 올라 신고가를 경신했지만 이후 등락을 오가며 결국 약세를 보였습니다.시가총액 상위 종목 중에서는 현대차(0.28%), LG에너지솔루션(2.79%), 삼성물산(3.15%), 한화에어로스페이스(1.56%), 삼성바이오로직스(2.77%) 등이 올랐습니다.SK스퀘어(-1.60%), 삼성전기(-0.49%), 두산에너빌리티(-2.42%), HD현대중공업(-8.46%), 기아(-0.78%)는 내렸습니다.코스닥 지수는 14.16포인트(1.20%) 오른 1,191.09로 마감했습니다.지수는 오늘 10.09포인트(0.86%) 오른 1,187.02로 출발해 장중 하락 전환했습니다.이후 등락을 거듭하다 장 후반 다시 상승세로 돌아섰습니다.코스닥 시장에서도 개인과 기관은 각각 913억 원과 589억 원 매수 우위였습니다.외국인은 1천484억 원 순매도했습니다.(사진=연합뉴스)