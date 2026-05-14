코스피, 또 사상 최고 7,981…'8천피' 19포인트 남았다

▲ 14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시되고 있다.

코스피가 오늘(14일) 개인 투자자들의 매수세에 힘입어 7,900대로 상승 마감했습니다.오늘 코스피는 전날보다 137.40포인트(1.75%) 오른 7,981.41로 장을 마쳤습니다.'8천피'까지 약 19포인트 남은 셈입니다.지수는 전장 대비 29.90포인트(0.38%) 오른 7,873.91로 출발해 장중 한때 7,991.04까지 뛰기도 했습니다.오늘 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 0.4원 오른 1,491.0원을 나타냈습니다.유가증권시장에서는 6거래일째 지속된 개인과 외국인 간 수급 힘겨루기가 장 마감까지 이어졌습니다.개인은 1조 8천377억 원 순매수하며 지수를 끌어올렸고 기관도 1천897억 원 매수 우위였습니다.반면 외국인은 2조 1천674억 원 순매도였습니다.코스피 시장에서 외국인은 지난 7일부터 오늘까지 총 26조 2천375억 원을 팔아치웠습니다.대신증권 이경민 연구원은 "젠슨 황과 일론 머스크 등 빅테크 CEO들이 대거 참석하며 회담 기대감이 확대됐던 상황이었으나 시진핑 주석의 냉담한 태도로 시장에 경계감이 유입되면서 지수가 상승 폭을 축소했다"고 분석했습니다.외국인 투자자의 매도세에 대해서는 "6거래일 연속 순매도 중이지만 개인과 기관 수급에 힘입어 지수 영향력은 제한적이다"고 덧붙였습니다.삼성전자는 4.23% 오른 29만6천 원에 거래를 마쳤습니다.하락 출발했지만, 장 중 한때 5.46% 오른 29만 9천500원으로 신고가를 갈아치웠습니다.전날 7.68% 급등한 SK하이닉스는 0.30% 내린 197만 원입니다.장중 199만 4천 원까지 올라 신고가를 경신했지만 이후 등락을 오가며 결국 약세를 보였습니다.시가총액 상위 종목 중에서는 현대차(0.28%), LG에너지솔루션(2.79%), 삼성물산(3.15%), 한화에어로스페이스(1.56%), 삼성바이오로직스(2.77%) 등이 올랐습니다.코스닥 지수는 14.16포인트(1.20%) 오른 1,191.09로 마감했습니다.(사진=연합뉴스)