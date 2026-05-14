이 대통령 "새마을운동, 박정희 전 대통령 시작해 큰 성과…지금도 매우 유용"

▲ 이재명 대통령이 14일 경기 성남시 분당구 새마을운동중앙회에서 열린 현장간담회에서 발언하고 있다

이재명 대통령이 "새마을운동은 산업화시대 박정희 전 대통령이 대한민국 문화와 경제, 사회적 환경 개선을 위해 시작해 상당히 큰 성과를 거둔 운동이고, 지금 시대에도 매우 유용하다"고 평가했습니다.이 대통령은 오늘(14일) 경기도 성남 새마을운동중앙회에서 가진 현장 간담회에서 "근대화의 역사 속에서 정말로 큰 역할을 해냈고 지금도 사회봉사 활동에 있어 타의 추종을 불허할 정도로 열심히 하고 있다"면서 이와 같이 말했습니다.이 대통령은 "새마을회가 국제 봉사활동으로 농업 지원활동을 많이 하는데, 여러분을 보자고 한 이유는 이 부분을 대폭 확대해야겠다는 생각 때문"이라고 설명했습니다.그러면서, "우리가 대외원조 지원 사업을 많이 하는데, 해당 나라에 새마을운동을 전수하면 도움 될 것"이라며 "글로벌 책임 강국으로 국제사회에서 일정한 책임도 감당해야 한다"고 밝혔습니다.이어 "물론 국내에도 해결해야 할 문제가 많기는 하지만 그것은 그것대로 하고, 국제사회에서 우리가 혜택을 보는 만큼 지원하고 봉사하면 좋겠다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 해외 순방 관련 언급과 함께, "저개발국 등에도 새마을운동 같은 게 있었으면 참 좋지 않을까 하는 생각이 많이 들었다"며, "우리의 경험을 나눠줘서 그 나라의 환경이 개선되면 국가 간 관계도 좋아지고 세계 보편의 인권과 환경을 더 낫게 만들 수 있지 않나"라고 말했습니다.청와대는 진보 진영 출신 대통령이 새마을운동중앙회에 방문한 건 이번이 처음이라고 설명했습니다.이 대통령도 행사에서 "민간 단체로는 처음 새마을회에 방문했는데 역사에 없는 일이라고 하더라. 생색 좀 내자는 것"이라며 농담을 던지기도 했습니다.또, "기초 지방정부는 새마을회가 없으면 사회봉사 활동 공식 행사를 잘 치르기 어렵다. 그만큼 역할이 크다"며 감사의 뜻도 표했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)