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"미, 이미 중국 10곳에 H200 판매 승인…실제 배송은 0건"

조제행 기자
작성 2026.05.14 16:31 조회수
"미, 이미 중국 10곳에 H200 판매 승인…실제 배송은 0건"
▲ 도널드 트럼프 대통령과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)

미국 상무부가 이미 약 10개 중국 기업에 엔비디아의 H200 칩 구매를 승인했지만 중국에 실제 배송된 것은 아직 한 건도 없다고 로이터 통신이 3명의 소식통을 인용해 14일 보도했습니다.

승인받은 중국 기업에는 알리바바, 텐센트, 바이트댄스, JD닷컴 등이 포함된다고 소식통들은 전했습니다.

또한 레노보와 폭스콘 등 중개 유통업체들도 판매 승인을 받았습니다.

중국 기업은 엔비디아로부터 직접 칩을 구매하거나 이들 중개 유통업체를 통해 구매할 수 있다고 로이터는 설명했습니다.

승인을 받은 각 중국 기업은 라이선스 조건에 따라 최대 7만 5천 개를 구매할 수 있다고 두 소식통은 전했습니다.

레노버는 로이터에 보낸 성명에서 "엔비디아의 수출 라이선스의 하나로 중국 내 H200 판매 승인을 받은 여러 기업 중 하나"라고 확인했습니다.

로이터는 미 정부로부터 구매 승인을 받은 기업 명단이 확인된 것은 이번이 처음이라고 보도했습니다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 막판에 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문에 합류하면서 중국 내 H200 칩 판매가 지연되는 문제가 해결될 수 있다는 기대감이 커지고 있다고 로이터는 전했습니다.

(사진=게티이미지코리아)
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