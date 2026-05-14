[자막뉴스] 매크로 돌려 야구표 '딸깍'…암표상 '싹쓸이'에 속 쓰린 야구팬

매크로 프로그램으로 프로야구 경기 입장권을 대량으로 사들인 뒤 암표 거래로 부당 수익을 얻은 남성이 경찰에 검거됐습니다.



대구경찰청 사이버수사대는 오늘(14일) 매크로 프로그램을 이용해 프로야구 경기 입장권을 대량 구매한 뒤 웃돈을 받고 판매한 혐의로 40대 A 씨를 붙잡아 조사하고 있습니다.



매크로 프로그램은 정보통신망에 지정된 명령을 자동으로 반복 입력하는 프로그램으로, A 씨는 이를 악용해 지난해 3월 초부터 9월까지 총 48회에 걸쳐 프로야구 입장권 1천 매를 사들인 뒤 되팔아 4,300만 원의 부당 수익을 얻은 혐의를 받고 있습니다.



A 씨는 본인 계정뿐 아니라 가족을 포함해 4명의 계정을 이용해 티켓 예매 사이트에 접속했고, 매크로 프로그램으로 입장권을 대량 구매한 것으로 조사됐습니다.



A 씨는 예매하기 버튼이 비활성화된 상태에서도 새로고침 없이 예매창으로 바로 진입하는 기능을 가진 매크로를 사용한 것으로 파악됐습니다.



이를 통해 프로야구 삼성의 시범경기 입장권을 8000원에 예매한 뒤 티켓 거래 사이트에서 3만 4000원에 판매하기도 했습니다.



프로야구 주요 경기 입장권은 예매 시작 직후 빠르게 동 나는 경우가 많습니다.



그렇다 보니 일반 팬들의 접근성이 떨어지고 암표 거래 유혹이 커지는 상황인데, 특히 매크로를 활용한 대량 선점은 정상적으로 예매하려는 팬들의 직접적인 피해로 이어지고 있습니다.



경찰은 인기 스포츠 경기와 공연 입장권을 매크로로 대량 구매한 뒤 중고거래 사이트 등을 통해 웃돈을 붙여 되파는 행위를 대표적인 민생물가 교란 범죄로 보고 단속을 이어갈 방침입니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 최강산, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)