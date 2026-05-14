뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[비디오머그] 인구 80%가 LPG 사용…인도, 원시 시대로 돌아가나?

조기호 기자
작성 2026.05.14 21:00 조회수
PIP 닫기
호르무즈 해협의 봉쇄가 전 세계를 흔들고 있는 가운데
특히 아시아 지역 일부 국가는 버틸 수 있는 한계를 넘어서고 있습니다.

사용 중인 석유의 60-70%를 중동에 의존하고 있는 나라.
그 중에 LPG를 연료로 사용하는 인구가 80%인 나라.
2024년 기준, 근로자의 월 평균 임금이 39만 원 선인 나라.

인구 14억 명의 인도가 LPG 가격 폭등, 수급 바닥으로
밥을 할 때 장작을 땔감으로 사용하는 사람들이 늘고 있다는 소식입니다.

인도에서 LPG 가격은 호르무즈 해협이 막히기 전과 비교해
최대 4배 정도 폭등했는데, 4월 기준으로 소비량은 전년 대비 16%나 줄었습니다.

원시 시대로 돌아간 것도 아니고 장작으로 밥을 지어야 하는 이 기막힌 상황.
우리나라 역시 중동산 석유에 크게 의존하고 있어 불안정한 수준이긴 하지만,
인도처럼 연료가 부족해서 장작을 찾아 나서야 하는 정도는 아닙니다.

그러나 호르무즈 해협 봉쇄가 더 장기화 될 경우,
더는 '남의 일'이 아닐 수도 있기에 예의주시할 필요가 있습니다.

(취재, 구성: 조기호 / 편집: 류지수 / 디자인: 이희문 / 제작: 지식콘텐츠IP팀)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기
조기호 기자 사진
조기호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지