나무호 공격, 이란 외 가능성 낮아…증거 제시, 반응 있을 것

<앵커>



호르무즈 해협 나무호 공격 주체에 대해 정부가 여전히 신중한 입장을 유지하고 있지만, 이란 소행일 가능성이 높다고 보는 것으로 파악됩니다. 외교부 고위당국자가 이란 이외에 다른 주체에 의한 공격 가능성이 크지 않아 보인다면서도, 정확한 증거 없이 이란이라고 단정할 수는 없다고 말했습니다.



김혜영 기자입니다.



<기자>



외교부 고위당국자는 한국 화물선 나무호 피격과 관련해 "이란 이외에 다른 어떤 주체에 의한 공격 가능성은 아직 모르지만, 상식적으로 크지 않다고 생각한다"고 말했습니다.



이 고위당국자는 오늘(14일) 기자들과 만난 자리에서 "조금 더 조사해서 증거를 제시하면 어떤 형태로든지 이란 측의 적절한 반응이 있을 것으로 생각한다"며 "정확한 증거 없이 우리가 이란에 '이란밖에 없다'고 말할 수는 없지 않느냐"고 덧붙였습니다.



이러한 발언은 최종 조사 결과가 나오기 전까지는 특정 국가를 배후로 단정하지 않겠다는 정부가 내부적으로는 1차 현장 조사 결과를 토대로 이란 외의 가능성을 낮게 보고 있음을 시사합니다.



이 고위당국자는 나무호 선박 잔해가 현재 두바이 총영사관을 거쳐 아랍에미리트 대사관으로 옮겨져 있고, 미국이 가진 정보를 입수해 함께 분석한다면서도, 1m가량으로 알려진 잔해 크기 등 세부 사항에 대해선 확인하지 않았습니다.



국방부는 이번 사건의 원인 규명을 위해 어제 기술분석팀을 두바이에 파견했습니다.



이와 관련해 조현 외교부 장관은 "나무호를 포함한 민간 선박에 대한 공격은 어떠한 경우에도 정당화되거나 용납될 수 없다"고 말했습니다.



조 장관은 "나무호 피격에 대한 정부 차원의 추가 조사를 실시하고 이에 따라 필요한 대응 조치를 취해 나갈 것"이라며 "유관국들과 지속 협의해 나가고자 한다"고 덧붙였습니다.