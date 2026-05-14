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헌트릭스 직접 본다…넷플릭스, '케데헌' 월드투어 공식 발표

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작성 2026.05.14 15:56 조회수
케데헌
넷플릭스가 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 월드투어 개최를 공식화했다.

넷플릭스는 14일(현지시간) 미국에서 열린 업프론트 행사에서 글로벌 공연사 에이이지 프레젠츠(AEG Presents)와 협업해 '케이팝 데몬 헌터스' 콘서트 투어를 개최한다고 발표했다.

넷플릭스는 "영화 속 음악과 액션, 케이팝 퍼포먼스를 라이브 무대로 구현할 계획"이라고 설명했다. '케이팝 데몬 헌터스'를 단순한 흥행작에 머무르게 하기보다 하나의 지식재산(IP)으로 키우겠다는 각오다.

'케이팝 데몬 헌터스'는 K-팝과 한국적 세계관을 결합한 독창적인 스토리텔링으로 글로벌 콘텐츠 시장에 새로운 흐름을 제시한 작품이다. 누적 시청 수 5억회를 돌파해 넷플릭스 제작 영화 사상 최고의 성공을 기록했다.

음악의 파급효과는 더욱 놀라웠다. OST '골든'은 미국 빌보드 핫100 차트에서 7주 연속 1위를 기록했다. 이같은 성공에 힘입어 골든글로브, 그래미 어워즈, 아카데미 시상식 등 주요 시상식에서도 장편 애니메이션상, 음악상, 주제가상을 휩쓸었다.

월드투어 개최를 공식화했지만 공연 구성과 출연진은 발표하지 않았다. '헌트릭스'의 가창을 맡았던 이재, 오드리 누나, 레이 아미의 참여 여부와 라이벌 그룹 '사자보이즈'의 출연에도 관심이 모아진다.

넷플릭스는 현재 공식 대기 명단 등록을 받고 있다. 개최 도시와 일정, 티켓 판매 정보 등 세부 내용은 올해 하반기부터 순차적으로 공개할 예정이다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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