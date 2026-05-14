블룸버그 "외국인 한국 주식 이탈 가속…올 들어 72조 원"

▲ 14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시되고 있다.

외국인 투자자들이 한국 증시 이탈을 가속화하고 있다고 블룸버그 통신이 14일 보도했습니다.블룸버그는 자사 집계에 따르면 이달 들어 외국인들이 한국 주식을 115억 달러(약 17조 1천억 원) 순매도했다면서 2월과 3월에 이어 월간 기준 역대 세 번째 순매도 규모가 될 가능성이 있다고 보도했습니다.하지만 국내 개인들과 기관들이 매수에 나서면서 코스피 상승세를 뒷받침하고 있다며 코스피가 올해 들어 87% 상승해 전 세계 주요 증시 중 가장 높은 상승률을 보인다고 덧붙였습니다.올해 들어 지금까지 해외 투자자들은 한국 주식을 거의 480억 달러(약 71조 6천억 원) 순매도했는데 이 같은 규모는 인공지능(AI) 테마와 직접적인 연관성이 훨씬 떨어지는 인도 주식시장에서 보인 외국인 순매도 규모의 배 이상이라고 설명했습니다.블룸버그는 "이러한 외국인 매도세는 메모리 반도체가 정말로 '슈퍼사이클'에 진입했는지 아니면 과거의 호황-불황 사이클로 되돌아갈지를 두고 논쟁하는 가운데 나타나고 있다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)