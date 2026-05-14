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[성민종합정치] 당정 선 그었지만…지선 쟁점 떠오른 'AI 국민배당금'

조성현 기자
작성 2026.05.14 15:53 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● "개인 의견" vs "간 보기"
성한용 / 한겨레 선임기자
"김용범 국민배당금 발언은 일종의 의제 설정"

허민 / 문화일보 전임기자
"김용범, 대한민국 정책 결정 최고 사령탑…개인 의견 아냐"

● '이윤' vs '세수' 논란
성한용 / 한겨레 선임기자
"대통령이 '초과 이윤' 아닌 '초과 세수'라고 분명히 해"
"국민배당금 발언으로 주가 떨어진 것 아냐"
"청와대, 당과 사전 의제 설정 조율 안 한 듯"
"AI 초과 세수 활용방안 논의 안 하는 게 직무 유기…중장기적으로 논의돼야"

허민 / 문화일보 전임기자
"국민배당금, 국가의 수탈형 경제체제"
"착취적 시스템은 한국 경제 좀먹을 수 있어"
"정청래 '솥뚜껑' 발언, 당청 물밑 협의 있었다는 것"
"국가재정법 90조, 초과 세수는 국가 채무상환에 우선 사용"
"국민배당금 발언, 선거 앞두고 매표 행위"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
 
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