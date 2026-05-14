트럼프 "시진핑과 회담 훌륭했다…미중 협력, 세계에 유익"

▲ 중국 톈탄을 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석

도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담 결과에 대해 "훌륭하다"고 말했습니다.이날 베이징에서 미중 정상회담을 마치고 톈탄(天壇·황제가 하늘에 제사를 지내던 제단)을 방문한 트럼프 대통령은 '시 주석과 회담이 어떠했느냐'는 기자의 질문에 이같이 답했습니다.그러면서 트럼프 대통령은 "멋진 곳이다. 믿기지 않을 정도다. 중국은 아름답다"라고 덧붙였습니다.다만, 트럼프 대통령은 '정상회담에서 대만 문제도 논의했느냐'는 질문에는 답하지 않았습니다.앞서 이날 정상회담에서 트럼프 대통령은 중국 국빈 방문을 큰 영광으로 생각하고 양국 관계가 훌륭하다고 말했다고 중국중앙(CC)TV가 보도했습니다.방송에 따르면 트럼프 대통령은 "시 주석은 위대한 지도자, 중국은 위대한 국가다. 시 주석과 중국 국민을 깊이 존경한다"며 "오늘 회담은 세계적으로도 매우 중요한 의미를 지닌다"고 강조했습니다.이어 시 주석과 협력해 소통을 강화하고 이견을 적절히 해소해 역사상 최고의 미중 관계를 구축하고 양국의 더 밝은 미래를 만들어 나가겠다는 의지를 표명했다고 CCTV는 전했습니다.트럼프 대통령은 "미국과 중국은 세계에서 가장 중요하고 강력한 국가이며, 미중 협력은 양국과 세계에 많은 위대하고 유익한 성과를 가져올 수 있다"고 평가했습니다.중국 방문에 미국의 거물급 기업인을 대동한 트럼프 대통령은 "중국을 높이 평가하는 미국 재계의 저명한 인사들을 (수행단으로) 초청했다"고 소개하면서 "이들이 중국과 협력을 확대해 나가기를 적극 권장한다"고 말했습니다.트럼프의 방중 수행단에는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 젠슨 황 엔비디아 CEO, 팀 쿡 애플 CEO, 켈리 오트버그 보잉 CEO 등 미국 산업·기술계를 대표하는 기업인들이 대거 포함됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)