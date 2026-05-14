[자막뉴스] "타이완 알지? 잘 하자" 압박…"미국 지지 굳건" 타이완 곧바로 '반박'

타이완 정부가 미중 정상회담이 열린 오늘(14일) 미국의 '타이완 지지'가 확고하다는 입장을 거듭 강조했습니다.



리즈후이 타이완 행정원 대변인은 행정원 회의 후 브리핑에서 미중 정상회담에 관한 질문에 "지역 형세 안정에 도움이 되고, 권위주의 확장이 가져올 수 있는 리스크를 관리하는 데 도움이 되는 모든 행동에 대해 우리 정부는 긍정적으로 바라보고 있다"고 말했습니다.



리 대변인은 이어서 "정부는 지속해서 미국과 함께 노력하고 있고, 이 과정에서 우리 국가 안보·외교팀은 미국과 긴밀한 연계를 유지하고 있다"면서 "미국 역시 타이완에 대한 굳건한 지지라는 명확한 입장을 여러 차례 재확인했고, 우리에 대한 미국의 장기적인 층위별 지지에 대해 우리는 매우 감사한다"고 말했습니다.



앞서 오늘 오전 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 개최했는데 타이완 문제와 관련해 날 선 대화가 있었던 거로 전해졌습니다.



중국 관영 신화통신은 시 주석이 트럼프 대통령에게 "타이완 문제를 잘못 처리하면 양국은 부딪치거나 심지어 충돌할 것이고, 중미 관계 전체를 매우 위험한 지경으로 밀어 넣을 것"이라고 경고했다고 보도했습니다.



또 시 주석이 "'타이완 독립'과 타이완 해협 평화는 물과 불처럼 서로 섞일 수 없다. 타이완 해협 평화와 안정을 수호하는 것은 중미 양국의 최대 공약수"라고 언급했다고 전했습니다.



리 대변인은 시 주석의 이 발언에 관한 질문에는 "중국의 군사적 위협이야말로 타이완 해협과 인도·태평양 지역의 유일한 불안 요소"라며 "국방력의 지속적인 강화가 필요하다"고 답했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 이현지, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)