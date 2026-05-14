이 대통령 "금융은 준공공사업…공적책임 다해야"

▲ 이재명 대통령

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▲ 이재명 대통령 X(엑스)

이재명 대통령이 "금융은 민간영업 형태이지만 국가발권력과 독과점적 인허가에 기반한 준공공사업이니, 공적책임을 다해야 한다"고 강조했습니다.이 대통령은 오늘(14일) 자신의 SNS에 불법사금융 특별단속 결과 보고 내용 일부를 공유하고, "고리대, 도박은 망국징조"라면서 이와 같이 적었습니다.그러면서, "서민금융, 포용금융을 신속하게 그리고 최대한 확보하겠다"고 약속했습니다.이 대통령은 지난 6일 국무회의에서도 "금융기관은 준공공기관"이라면서, "금융기관들이 돈 버는 게 능사라고, 그것이 존립 목적이라고 생각하는 것 자체가 문제"라고 지적했습니다.이 대통령이 공유한 보고서엔 지난해 11월 3일부터 올해 4월 30일까지 6개월간 이뤄진 경찰의 불법사금융 특별단속 결과 총 1,553명을 검거하고 이 중 51명을 구속했다는 내용이 담겼습니다.미등록 대부업 운영, 고리사채, 불법채권추심, 신·변종 불법대출, 대포폰·대포통장·개인정보 불법유통 등의 단속 기간 발생건수는 2,523건으로 전년도 동일 기간(1,905건)보다 32.4% 늘었고, 검거건수는 전년도 대기 37.5% 늘어나 1,284건을 기록했습니다.이 대통령은 "법정이자 초과대출은 무효, 이자율(명목 불문) 60% 이상이면 원금도 무효"라며, "갚을 필요 없고 그렇게 빌려준 업자는 형사처벌까지 된다. 무허가 대부업도 처벌된다"고 경고했습니다.이 대통령은 지난 3일에도 SNS에 "법정 허용치를 초과하는 불법 대부는 무효"라며, "갚지 않아도 무방하다"라고 적은 바 있습니다.(사진=이재명 대통령 X 캡처, 연합뉴스)