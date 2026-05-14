[에디터픽] 제자에게 당해도 성범죄 아니다?.."억울함 안고 평생" 무슨 일

도내 한 고등학교 교사 A 씨가 학생으로부터 피해를 겪기 시작한 건 지난해 5월입니다.



수차례 신체 접촉 시도와 늦은 밤 연락이 이어졌습니다.



결국 A 씨는 제주시교육지원청 교권보호위원회에 신고했습니다.



[피해 교사 : 이 학생은 도저히 교사의 지도에 대해서 따를 생각이 없구나라는 두려움이 들기 시작했습니다.]



하지만 교권보호위원회는 "성적 혐오감이나 굴욕감은 느끼게 했지만 성폭력 범죄로 단정하기 어렵다"고 판단했습니다.



반면 소년법원은 학생 행동을 위법 행위로 인정하고 보호처분을 내렸습니다.



교권보호위원회와 법원 판단이 엇갈린 겁니다.



피해 교사 A 씨는 법원 판단이 나올 때까지 홀로 대응해야 했다고 말했습니다.



학교나 교육청으로부터 실질적인 보호도 받지 못했다고 호소했습니다.



[피해 교사 : 제 입장에서는 이게 정말 교권보호위원회에 신고해서 내 억울함을 풀고, 실질적인 효과가 있는 처분이 날 것인가 (의구심이 들었습니다.)]



교권보호위원회는 경찰과 변호사 등이 참여하지만, 대부분 심의가 하루 안에 끝납니다.



이 때문에 민감한 사안을 충분히 검토하기 어렵다는 지적도 나옵니다.



특히 학교 현장을 잘 아는 교사 비율은 20% 수준에 불과합니다.



문제는 법원 판단이 나와도 교권보호위원회 결정을 다시 다툴 절차가 사실상 없다는 점입니다.



[한정우/제주교사노조 위원장 : 잘못된 판단이 나왔을 때 행정심판 등을 할 수 있는 절차가 마련돼 있지 않다 보니까 선생님이 억울함을 안고 평생 살아갈 수밖에 없습니다.]



교육 당국은 교권 침해 사안에 대해 충분한 법률 자문을 거치고 있다는 입장이지만, A 씨는 지금도 학교 현장으로 돌아가지 못하고 있습니다.



"성범죄로 보기 어렵다"더니..법원에선 정반대 판결 왜 (2026.05.13 12뉴스)



(취재 : JIBS 정용기, 영상취재 : 강명철 JIBS, 제작 : 디지털뉴스부)