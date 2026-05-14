'당뇨발 절단' 막는다…KAIST 개발한 드레싱 패치 보니

▲ 연구 개념도

한국과학기술원(KAIST) 등이 당뇨 환자의 상처 상태를 실시간으로 확인할 수 있는 '스마트 드레싱 패치'를 개발했습니다.KAIST는 당뇨성 궤양 관리를 위한 '무선·무전원 기반 광전자 다중 모달 센서 패치'를 개발했다고 밝혔습니다.기계공학과 박인규 석좌교수 연구팀과 한밭대 하지환 교수, 한국기계연구원 정준호 연구원, 미국 캘리포니아공과대 웨이 가오 교수가 공동 연구에 참여했습니다.이 패치는 여러 생체 정보를 동시에 측정할 수 있는 광전자 센서와 기능성 드레싱을 결합한 형태입니다.광전자 센서는 빛과 전기 신호를 함께 활용하는 기술입니다.패치는 상처 부위의 포도당 농도와 산성도, 온도 변화 등을 실시간으로 분석할 수 있으며, 환자 스스로 스마트폰으로 상태를 확인할 수 있습니다.연구팀은 전기장을 이용해 머리카락보다 훨씬 가는 섬유를 만드는 전기방사 공법으로 기능성 나노섬유 드레싱을 제작했습니다.이 드레싱은 당뇨발 환부에서 나타나는 포도당 증가와 산성도 변화에 반응해 색상이 변합니다.상처 상태가 악화하면 드레싱 색이 달라져 위험 신호를 육안으로도 쉽게 확인할 수 있는 방식입니다.이를 통해 조직 괴사로 이어질 수 있는 이상 징후를 피부 절개나 채혈 없이 감지하고 장기간 추적 관찰할 수 있습니다.연구팀은 여기에 광전자 시스템을 결합해 진단 정확도를 높였습니다.패치에 내장된 유기발광다이오드(LED)와 포토다이오드가 드레싱의 색 변화를 빛의 반사율로 측정한 뒤 이를 전기 신호로 변환합니다.포토다이오드는 빛을 감지하는 반도체 센서입니다.연구팀은 이 방식이 일반 카메라 촬영보다 주변 조명 변화 영향을 덜 받아 더욱 정확하고 안정적인 데이터를 제공한다고 설명했습니다.특히 해당 패치는 근거리무선통신(NFC) 기반 유연 회로를 적용해 별도의 배터리 없이 작동합니다.스마트폰을 센서 가까이 대면 무선으로 전력을 공급받아 작동하며, 측정된 데이터를 실시간으로 전송합니다.환자와 의료진은 별도의 복잡한 장비 없이 스마트폰 앱만으로 상처 상태를 즉시 확인하고 대응할 수 있습니다.박인규 석좌교수는 "매일 바늘로 손가락을 찔러야 하는 당뇨 환자들의 고통을 덜어주기 위해 시작한 연구가 합병증의 선제적 진단 기술로 이어졌다"며 "이번 기술은 향후 당뇨뿐만 아니라 다양한 만성질환의 무채혈 진단 기술로 확장될 수 있는 핵심 원천기술이 될 것"이라고 말했습니다.(사진=한국과학기술원(KAIST) 제공, 연합뉴스)