시진핑 "중미 관계 안정은 세계에 호재"…트럼프 "환상적 미래 만들 것"

▲ 중국 베이징 인민대회당에서 미중 정상회담이 진행되고 있다.

시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 "중미 관계의 안정은 세계에 호재"라며 대국(大國)이 올바른 공존의 길을 가야 한다고 말했습니다.시 주석은 이날(14일) 중국 베이징 인민대회당에서 개최된 트럼프 대통령과의 미중 정상회담 모두발언을 통해 이같이 밝혔습니다.그는 "중미 간의 공동 이익은 이견보다 크며, 각자의 성공은 서로에게 기회가 된다고 늘 믿어왔다"며 "양측이 합치면 모두에게 이롭고 싸우면 모두가 상처를 입는다"고 강조했습니다.이어 "적수가 아닌 파트너가 돼 서로를 성취시키고 공동 번영하며, 신시대 대국 간 올바른 공존의 길을 가야 한다"고 당부했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이어진 모두발언에서 "중국과 미국의 관계는 그 어느 때보다 좋아질 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 "우리의 논의를 정말 고대하고 있다. 이는 매우 중요한 논의"라며 이같이 밝혔습니다.트럼프 대통령은 시 주석과의 관계에 대해 "서로 오래 알고 지내왔다"며 "양국 대통령 간 맺어진 관계 중 가장 긴 인연이며, 저에게는 영광"이라고 말했습니다.이어 "우리는 환상적인 관계를 유지해왔다"며 "우리는 어려움이 있었을 때도 잘 지내왔고, 그것을 해결해냈다"면서 "우리는 함께 환상적인 미래를 만들어 갈 것"이라고 강조했습니다.트럼프 대통령은 미국의 주요 기업 최고경영자들이 이번 방중 일정에 동행한 사실을 언급하며 "그들은 무역과 사업을 고대하고 있으며, 그것은 우리 측에서도 전적으로 상호주의적인 것이 될 것"이라고 말했습니다.아울러 트럼프 대통령은 시 주석에 대해 "위대한 지도자"라며 "제가 이런 말을 하는 것을 싫어하는 사람들도 있지만 저는 어쨌든 그게 사실이기 때문에 그렇게 말한다"고 말하기도 했습니다.(사진=게티이미지)