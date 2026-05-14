시진핑 "중미 관계 안정은 세계에 호재"…트럼프 "환상적 미래 만들 것"

▲ 중국 베이징 인민대회당에서 미중 정상회담이 진행되고 있다.
시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 "중미 관계의 안정은 세계에 호재"라며 대국(大國)이 올바른 공존의 길을 가야 한다고 말했습니다.
시 주석은 이날(14일) 중국 베이징 인민대회당에서 개최된 트럼프 대통령과의 미중 정상회담 모두발언을 통해 이같이 밝혔습니다.
그는 "중미 간의 공동 이익은 이견보다 크며, 각자의 성공은 서로에게 기회가 된다고 늘 믿어왔다"며 "양측이 합치면 모두에게 이롭고 싸우면 모두가 상처를 입는다"고 강조했습니다.
이어 "적수가 아닌 파트너가 돼 서로를 성취시키고 공동 번영하며, 신시대 대국 간 올바른 공존의 길을 가야 한다"고 당부했습니다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이어진 모두발언에서 "중국과 미국의 관계는 그 어느 때보다 좋아질 것"이라고 말했습니다.
트럼프 대통령은 "우리의 논의를 정말 고대하고 있다. 이는 매우 중요한 논의"라며 이같이 밝혔습니다.
트럼프 대통령은 시 주석과의 관계에 대해 "서로 오래 알고 지내왔다"며 "양국 대통령 간 맺어진 관계 중 가장 긴 인연이며, 저에게는 영광"이라고 말했습니다.
이어 "우리는 환상적인 관계를 유지해왔다"며 "우리는 어려움이 있었을 때도 잘 지내왔고, 그것을 해결해냈다"면서 "우리는 함께 환상적인 미래를 만들어 갈 것"이라고 강조했습니다.
트럼프 대통령은 미국의 주요 기업 최고경영자들이 이번 방중 일정에 동행한 사실을 언급하며 "그들은 무역과 사업을 고대하고 있으며, 그것은 우리 측에서도 전적으로 상호주의적인 것이 될 것"이라고 말했습니다.
아울러 트럼프 대통령은 시 주석에 대해 "위대한 지도자"라며 "제가 이런 말을 하는 것을 싫어하는 사람들도 있지만 저는 어쨌든 그게 사실이기 때문에 그렇게 말한다"고 말하기도 했습니다.
(사진=게티이미지)
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