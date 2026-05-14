뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

일본 언론 "대형 유조선, 호르무즈 통과한 듯…일 소유 두 번째"

한승희 기자
작성 2026.05.14 12:14 조회수
일본 언론 "대형 유조선, 호르무즈 통과한 듯…일 소유 두 번째"
▲ 일본 정유사 에네오스

일본 최대 정유사 에네오스의 대형 유조선이 오늘(14일) 호르무즈 해협을 통과한 것으로 보인다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 보도했습니다.

닛케이는 선박 운항 정보 업체인 마린트래픽을 인용해 오늘 오전 9시쯤 에네오스 소유 유조선 '에네오스 엔데버호'가 페르시아만을 빠져나와 오만만을 항행 중이라고 전했습니다.

다만, 에네오스 측은 닛케이에 "안전상의 이유로 선박 (항행) 상황에 대해 답변할 수 없다"고 밝혔습니다.

교도통신과 NHK는 에네오스 유조선이 호르무즈 해협을 통과했다는 로이터통신 보도를 인용해 소식을 전했습니다.

일본 유조선이 호르무즈 해협을 빠져나온 것은 일본 정유업계 2위 이데미쓰 고산 소유 초대형원유운반선(VLCC) '이데미쓰 마루호'가 지난달 29일 통과한 것에 이어 두 번째입니다.

에네오스 엔데버호 역시 원유 200만 배럴을 적재할 수 있는 파나마 선적의 초대형원유운반선으로 에네오스홀딩스 계열사인 에네오스오션이 소유한 것으로 알려졌습니다.

닛케이는 이 배가 쿠웨이트 주요 석유 수출 거점인 미나 알아마디 항을 2월 하순에 출항한 것으로 미뤄 쿠웨이트산 원유를 수송 중인 것으로 보인다고 분석했습니다.

해운 데이터 업체 케플러에 따르면 에네오스 엔데버호의 목적지는 일본으로 다음 달 3일이 도착 예정일입니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
한승희 기자 사진
한승희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지