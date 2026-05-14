전 세계 화제작 '마이클', 국내 개봉

<앵커>



이번 주 개봉 영화 소식입니다. 마이클 잭슨의 일대기를 다룬 음악 전기 영화 '마이클'이 드디어 한국에서도 개봉했습니다.



영화 소식, 이주형 기자입니다.



<기자>



[마이클 / 감독 : 안톤 후쿠아 / 주연 : 자파르 잭슨]



북미와 유럽에서 이미 개봉해 상영관을 떠들썩하게 하고 있는 영화 '마이클'이 국내에도 개봉했습니다.



'팝의 황제' 마이클 잭슨의 전기 영화입니다.



마이클 잭슨의 유년기부터 서른 살 때 '배드' 월드 투어 때까지를 다룹니다.



대표곡으로 말하자면 '스릴러', '빌리 진', '빗잇', '배드'까지 영화에 나옵니다.



마이클 잭슨 역은 실제 조카인 자파르 잭슨이 맡아 춤과 노래 모두 수준급으로 뽑아냈습니다.



[자파르 잭슨/마이클 잭슨 역 : 저는 도전을 좋아해요. 저 자신과 가족과 제작진에게 증명하고 싶었어요. 제가 할 수 있다는 것을.]



다만, 이 영화가 마이클 잭슨의 음악 전기 영화로서 이야기의 깊이가 부족하고 캐릭터가 평면적이라는 비판이 있는데, 관객들은 그보다는 마이클 잭슨에 투영한 자신의 젊은 시절, 그 한때를 즐기는 데 더 집중하는 것으로 보입니다.



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[교생실습 / 감독 : 김민하 / 주연 : 한선화, 홍예지, 이여름, 이화원]



'교생실습'은 2년 전 개봉했던 장르 영화 '아메바 소녀와 학교 괴담'시리즈의 후속 편입니다.



모교에 부임한 교생 한선화가 모의고사 전국 1등을 놓치지 않는 교내 흑마술 동아리 학생 세 명과 함께 모의고사 귀신들의 세계에 뛰어드는 소동을 담았습니다.



[김민하/감독 : 제가 꿈꾸는 '호러블리' 코미디영화에는 여고생들이 귀신을 만나지만 그 귀신에게 지지 않는다. 결국 이겨내고 서로의 우정과 사랑을 확인한다.]



지난해 부천국제판타스틱영화제에서 코리안 판타스틱 장편 작품상과 배우상을 받았는데, 호러라기보다는 B급 정서의 코믹 요소가 강한 취향을 많이 탈 영화입니다.



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[훈련사 / 감독 : 서은선 / 주연 : 최승윤, 김승화, 오정환]



'훈련사'는 개 조련사로 유명한 언니 앞에 살인죄를 저질러 교도소에서 막 출소한 동생이 나타나면서 벌어지는 일들을 그린 스릴러 영화입니다.



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[피어스 / 감독 : 넬리시아 로우 / 주연 : 조우녕, 류수보]



대만 영화 '피어스'는 펜싱 선수로 승승장구하다 경기 중 상대를 죽인 혐의로 감옥에 갔다 온 형과 그의 결백을 믿었던 동생 사이에서 점차 드러나는 진실을 그린 심리 서스펜스물입니다.



(영상취재 : 최호준, 영상편집 : 김호진)