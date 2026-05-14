'드림하이', 쇼뮤지컬 넘어 실황 영화로…6월 4일 극장 개봉

쇼뮤지컬의 감동을 스크린으로 옮긴 영화 '드림하이: 쇼뮤지컬 온 스테이지'가 오는 6월 4일 극장에 개봉한다.



'드림하이: 쇼뮤지컬 온 스테이지'는 무대 위에서 펼쳐지는 라이브 퍼포먼스를 담아낸 실황 영화로, 공연장의 열기와 배우들의 에너지를 스크린에 생생하게 담아 관객들에게 색다른 몰입감을 선사할 예정이다.



배우진 역시 기대를 모은다. 송삼동 역의 세븐을 비롯해 제이슨 역 임세준, 진국 역 강승식, 백희 역 선예, 교장 역 박경림이 출연해 원작 캐릭터의 매력과 쇼뮤지컬 특유의 역동적인 무대 에너지를 완성한다. 각기 다른 개성과 무대 경험을 지닌 배우들이 K-POP과 댄스 퍼포먼스가 결합된 작품의 장점을 극대화했다.



영화 개봉과 함께 오는 7월 개막하는 '뮤지컬 드림하이 시즌3 리부트'와의 연계 프로모션도 진행될 예정이다. '뮤지컬 드림하이 시즌3 리부트'는 오는 7월 18일부터 공연한다.



제작사 위즈온센 신예지 부대표는 "이번 프로젝트는 실황 영화와 무대 공연의 홍보를 유기적으로 연계하는 첫 시도라는 점에서 의미가 크고, 영화와 공연이 서로의 관객을 확장하며 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 말했다.



'드림하이: 쇼뮤지컬 온 스테이지'는 6월 4일 전국 메가박스에서 개봉한다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)