농식품부, 내달 9일까지 최대 43% 할인 한우 195마리분 공급

▲ 한우 할인 행사 자료화면

농림축산식품부는 다음 달 9일까지 하나로마트, 킴스클럽, GS더프레시 매장에서 사육 기간을 24개월 안팎으로 줄인 '단기 비육' 한우 195마리분을 저렴한 가격에 판매한다고 오늘(14일) 밝혔습니다.농림축산식품부는 농업협동조합 한우개량사업소에서 올해 출하 예정인 400마리 규모의 후대검정우(24개월령 전후) 중 상반기 물량(195마리)을 우선 공급합니다.농식품부는 기존 30개월 이상이었던 한우 사육 기간을 28개월 이하로 단축한 단기비육 한우의 유통을 확대하고 있습니다.한우 사육 기간을 줄여 생산비를 낮추고 소비자에게 합리적인 가격으로 한우를 제공하기 위한 취지에서입니다.단기비육 한우는 지난해 11월부터 정식으로 시중에 유통돼 판매되고 있습니다.이번 판매에는 농협유통과 이랜드, GS리테일이 동참하며 전국적으로 하나로마트 6개소, 킴스클럽 28개점, GS더프레시 593개점에서 단기비육 한우를 팝니다.특히 이번 판매로 소비자들은 일반한우(30개월령 이상) 대비 약 20∼43% 저렴한 가격에 한우를 구매할 수 있다고 농식품부는 강조했습니다.등심 100g 기준으로 GS리프레시에서 판매하는 1++등급 물량의 경우 기존 대비 43% 저렴한 9,990원에, 이랜드에서 파는 2등급 물량은 종전과 견줘 40% 싼 5,990원에 선보입니다.아울러 농식품부는 마블링을 기준으로 하는 기존의 복잡한 서열식 등급 대신, '엄선'(1++, 1+등급)·'실속'(1등급)·'알뜰'(2, 3등급)로 등급을 수평적으로 표시하는 새 기준을 처음으로 선보였다고 소개했습니다.농식품부는 "중동 전쟁 여파로 생산비 상승 압력이 가중되는 가운데 사육 기간을 단축하면 농가는 사료비 등 생산비를 절감할 수 있고, 소비자는 더욱 저렴하게 한우 고기를 구매할 수 있다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)