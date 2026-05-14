"틈을 메우다, 내 삶을 채우다"…SBS, 생활 밀착형 6.3 선거방송 예고

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'선거 방송의 명가' SBS가 오는 6월 3일 열리는 제9회 전국동시 지방선거를 앞두고, 선거방송 '2026 국민의 선택'의 슬로건과 콘셉트를 공개하며 본격적인 출격 준비를 마쳤다.이번 SBS 선거 방송의 핵심 슬로건은 '틈을 메우다 내 삶을 채우다'로 정해졌다. 이는 정치와 일상 사이의 거리감을 '틈'으로 정의하고, 정확한 분석과 데이터를 통해 그 간극을 메우겠다는 의지를 담고 있다. 거대 담론 위주의 정치 보도에서 벗어나, 내 집 앞의 변화와 당장의 살림살이를 챙기는 '생활 밀착형' 정보를 시청자들에게 전달할 계획이다.특히 이번 슬로건에는 우리 사회의 심각한 문제인 '양극화'를 해소하자는 염원도 포함됐다. 갈수록 벌어지는 사회적 '틈'을 유권자들의 소중한 한 표로 함께 치유해 나가자는 메시지를 담아 선거의 진정한 의미를 되새긴다.선거 당일인 6월 3일 오후 6시, 투표 종료와 동시에 지상파 3사 공동 출구조사 결과가 발표된다. SBS 선거방송에서는 'SBS 8뉴스'의 사공성근 앵커와 주시은 앵커가 마이크를 잡아 16개 시도지사 및 교육감 등 주요 격전지의 예측 결과를 생생하게 전달할 예정이다.SBS는 현장 조사 데이터에 사전 투표 결과를 반영한 정교한 전화 조사를 더해 예측의 정확도를 대폭 높였다. 또한, 국내 최고 통계 전문가들이 설계하고 AI 기술을 접목한 정교한 예측 시스템을 통해 개표 시작부터 당선 여부를 한 발 앞서 가늠해 볼 수 있는 자리를 마련한다.매 선거마다 독보적인 그래픽과 아이디어로 화제를 모았던 SBS답게 이번에도 풍성한 볼거리를 예고했다. 딱딱한 숫자의 나열이 아닌, 유권자들이 함께 즐길 수 있는 축제의 장으로 개표 상황을 구현할 방침이다.남승모 SBS 선거방송기획팀장은 "정확한 예측과 개표, 격이 다른 AI 콘텐츠, 예능을 뛰어넘는 볼거리로 시청자들이 자신이 행사한 한 표의 결과를 즐기며 볼 수 있게 만들 계획"이라고 자신감을 드러냈다.대한민국의 내일을 결정짓는 6·3 지방선거, SBS '2026 국민의 선택'은 오는 6월 3일 선거 당일 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)