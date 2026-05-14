뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

해수부, '어선원 주치의' 시범사업 착수…검진·원격 진료 제공

최승훈 기자
작성 2026.05.14 11:18 수정 2026.05.14 11:24 조회수
해수부, '어선원 주치의' 시범사업 착수…검진·원격 진료 제공
▲ 해양수산부

해양수산부는 외국인 선원을 포함한 어선원을 대상으로 원격진료 등을 제공하는 '어선원 주치의' 시범사업에 착수한다고 오늘(14일) 밝혔습니다.

해수부는 오는 15일 제주특별자치도, 한국해양교통안전공단, 수협중앙회, 인천항만공사 등 8개 기관과 업무협약을 체결합니다.

어선원 주치의 사업은 장기간 원거리 해역에서 조업하는 어선원의 특성을 고려해 건강검진과 원격 진료, 응급처치 등을 지원하는 사업입니다.

주요 지원 내용은 ▲ 기초건강검진 지원 ▲ 출항 전 건강 점검과 원격 진료·처방 ▲ 조업 중 정기 건강검사 및 모니터링 ▲ 응급환자 발생 시 응급처치 지원 등으로 구성됩니다.

어선원 주치의 사업 개요 (사진=해양수산부 제공, 연합뉴스)

해수부는 제주 지역 근해어선 약 100척, 어선원 1천여 명을 대상으로 올해 말까지 시범 운영한 뒤 사업 효과성 등을 검토해 확대를 검토할 예정입니다.

해수부 관계자는 "어선원 주치의 사업은 먼바다에서 발생할 수 있는 만성질환 악화와 응급환자, 안전사고 등에 대비하기 위한 체계적 건강관리 대책"이라며 "외국인 어선원 건강관리 사각지대도 세밀하게 살피겠다"고 말했습니다.

(사진=해양수산부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
최승훈 기자 사진
최승훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지