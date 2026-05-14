트럼프, 인민대회당 도착…시진핑과 밝은 표정으로 환영행사 참석

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▲ 도널드 트럼프 대통령이 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 함께 환영식에 참석하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 9년 만에 중국을 국빈 방문해 시진핑 중국 국가주석과 정상회담에 나섰습니다.트럼프 대통령은 현지 시간 오늘(14일) 오전 베이징 인민대회당에 도착했습니다.트럼프 대통령의 차량 행렬은 오전 10시쯤 베이징을 동서로 가로지르는 창안제를 통해 인민대회당 동문 광장으로 들어섰습니다.시 주석은 인민대회당 본관 계단을 먼저 내려와 트럼프 대통령을 맞이했습니다.이후 중국의 공식 환영 행사가 진행됐습니다.두 정상은 인민대회당 앞에 도열한 양국 대표단과 인사를 나눈 뒤 중국군 의장대를 사열했습니다.트럼프 대통령은 미국 국가가 연주될 때 거수경례를 했고, 시 주석과 나란히 레드카펫 위를 걸으며 밝은 표정으로 대화를 나눴습니다.트럼프 대통령이 양팔을 벌리며 시 주석에게 이야기하거나, 중국 어린이들이 꽃을 흔들며 뛰는 모습을 웃으며 바라보는 장면도 포착됐습니다.미중 정상은 환영 행사 이후 인민대회당에서 정상회담을 진행할 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)