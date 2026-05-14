뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

트럼프, 인민대회당 도착…시진핑과 밝은 표정으로 환영행사 참석

작성 2026.05.14 11:10 수정 2026.05.14 11:33 조회수
도널드 트럼프 대통령이 베이징 인민대회당에서 열린 환영식 중 시진핑 중국 국가주석과 함께 걷고 있다. (사진=AP, 연합뉴스)
도널드 트럼프 대통령이 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 함께 환영식에 참석하고 있다. (사진=AP, 연합뉴스)
▲ 도널드 트럼프 대통령이 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 함께 환영식에 참석하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 9년 만에 중국을 국빈 방문해 시진핑 중국 국가주석과 정상회담에 나섰습니다.

트럼프 대통령은 현지 시간 오늘(14일) 오전 베이징 인민대회당에 도착했습니다.

트럼프 대통령의 차량 행렬은 오전 10시쯤 베이징을 동서로 가로지르는 창안제를 통해 인민대회당 동문 광장으로 들어섰습니다.

시 주석은 인민대회당 본관 계단을 먼저 내려와 트럼프 대통령을 맞이했습니다.

이후 중국의 공식 환영 행사가 진행됐습니다.

두 정상은 인민대회당 앞에 도열한 양국 대표단과 인사를 나눈 뒤 중국군 의장대를 사열했습니다.

트럼프 대통령은 미국 국가가 연주될 때 거수경례를 했고, 시 주석과 나란히 레드카펫 위를 걸으며 밝은 표정으로 대화를 나눴습니다.

트럼프 대통령이 양팔을 벌리며 시 주석에게 이야기하거나, 중국 어린이들이 꽃을 흔들며 뛰는 모습을 웃으며 바라보는 장면도 포착됐습니다.

미중 정상은 환영 행사 이후 인민대회당에서 정상회담을 진행할 예정입니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지