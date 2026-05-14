합수본, '당원 가입 의혹' 신천지 2인자 첫 피의자 조사

▲ 경기 과천시 신천지 총회 본부

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 신천지 2인자였던 고동안 전 총무를 피의자 신분으로 소환했습니다.합수본은 오늘(14일) 오전 10시쯤부터 고 전 총무에 대해 정당법 위반 혐의 피의자 신분으로 조사 중입니다.고 전 총무에 대한 피의자 조사는 이번이 처음입니다.고 전 총무는 지난 2017∼2024년 신천지 2인자로 있으면서 2021년 국민의힘 20대 대선 경선과 2024년 국민의힘 22대 총선 경선 결과에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 국민의힘 책임당원 가입을 강제했다는 혐의를 받습니다.합수본은 고 전 총무를 상대로 이만희 총회장 지시로 당원 가입이 이뤄졌는지, 정치자금·현안 청탁 등 당원 가입 대가가 오간 사실이 있는지 등을 확인할 것으로 보입니다.앞서 합수본은 지난 2월 고 전 총무를 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.고 전 총무는 신천지 교단 자금을 횡령했다는 혐의도 받고 있습니다.고 전 총무에 대한 조사가 마무리되면 이 총회장 등에 대한 조사도 이어질 것으로 전망됩니다.앞서 합수본은 신천지 총회 본부와 국민의힘 당사 등을 압수수색해 신도 명단과 당원 명부 등을 확인했습니다.(사진=연합뉴스)