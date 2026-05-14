장근석, '영스트리트' 6대 DJ의 귀환…"웬디 휴가 때 일주일만 맡겨달라" 진행 욕심

배우 장근석이 '영스트리트'를 다시 찾아 청취자들에게 추억과 설렘을 동시에 선사했다.



지난 13일 방송된 SBS 파워FM(107.7MHz) '웬디의 영스트리트'(이하 '영스트리트')에는 SBS 파워FM 개국 30주년을 기념해 '영스트리트' 6대 DJ로 활약했던 장근석이 게스트로 출연했다.



이날 직접 오프닝 멘트를 낭독하며 화려하게 등장한 장근석은 "당시 교복을 입고 생방송을 하러 오기도 했다"며 20여 년 전을 회상했다. 그는 "SBS 11층(라디오 스튜디오)은 나에게 친정 같은 곳"이라며, 지금까지도 라디오 주파수를 107.7MHz에 고정해 두고 듣는다고 밝혀 남다른 애정을 드러냈다.



특히 현재 DJ인 레드벨벳 웬디에게 "휴가 갈 때 스페셜 DJ 자리를 일주일만 맡겨달라"며 재치 있는 진행 욕심을 내비쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들기도 했다.



방송 중에는 장근석의 '과거와 현재'를 잇는 특별한 시간도 마련됐다. 지난 2004년 크리스마스 특집 당시 본인이 직접 선보였던 라이브를 들려달라는 청취자의 요청에, 장근석은 즉석에서 감미로운 목소리로 노래 한 소절을 재연해 냈다. 그는 "오랜만에 불러도 가사가 기억난다"며 과거 자신의 목소리를 들으며 쑥스러운 듯 미소를 짓기도 했다.



근황을 묻는 질문에 장근석은 "쉬고 싶은데 쉬지를 못하는 성격이라 늘 뭔가를 하게 된다"고 고백했다. 이에 청취자들은 "장근석도 저렇게 열심히 사는데 자극받고 간다"며 열띤 반응을 보였다.



방송 말미 웬디로부터 직접 준비한 감사패를 전달받은 장근석은 "그 시절 그 자리에 앉아 있던 나와 다시 마주할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"고 소감을 전하며 훈훈하게 방송을 마무리했다.



한편, '웬디의 영스트리트'는 매일 저녁 8시 SBS 파워FM 107.7MHz와 공식 유튜브 채널 '에라오'를 통해 만나볼 수 있다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)