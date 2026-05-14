국민의힘, 여당 국조특위 위원들 고발…"정당한 증인들 무고"

▲ 국민의힘 주진우 의원이 14일 국회 소통관에서 "이재명 공소취소 특검에 앞장선 서영교, 양부남, 이건태, 김동아 의원을 형사 고발"한다고 밝히고 있다.

국민의힘은 더불어민주당 소속 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 특별위원회' 위원들을 무고 혐의로 검찰에 고발한다고 밝혔습니다.국민의힘 중앙선거대책위원회 산하 '공소취소 특검법 저지 특별위원회' 주진우 위원장은 오늘(14일) 국회에서 기자회견을 열고 "이재명 공소 취소 특검에 앞장선 서영교 의원, 이재명 변호인 출신인 양부남·이건태·김동아 의원을 형사 고발한다"고 말했습니다.주 위원장은 "이들은 이재명 대통령의 공소 취소를 위해 국조특위를 열고, 특위 과정에서 정상적으로, 진실하게 증언한 증인들을 협박했을 뿐 아니라 실질적으로 정당하게 증언한 사람과 증언을 거부한 사람까지 형사고발을 남발했기 때문에 무고로 맞고발한 것"이라고 고발 이유를 설명했습니다.대검 감찰위원회가 쌍방울 대북 송금 사건을 수사한 박상용 인천지검 부부장검사에 대해 음식물 제공 등을 이유로 징계를 청구한 것에 대해서는 "이른바 '연어 술파티'는 쏙 빼고 쿠크다스 제공으로 징계한다고 한다"며 "공소 취소 특검을 하겠다면 '쿠크다스 특검'으로 불러야 할 것"이라고 꼬집었습니다.신동욱 최고위원은 오늘 오전 최고위원회의에 쿠크다스를 들고 와 "대한민국 헌정사에 자백을 설득하고, 일부 과자류를 제공했다고 해서 정직 2개월을 받은 검사가 있나"라며 "결론은 '연어 술파티'는 없었다는 것"이라고 지적했습니다.그러면서 "연어 술파티 갖고 그렇게 우려먹고 나서 이제 와 연어 술파티가 없었다면 뭐 하자는 건가"라고 목소리를 높였습니다.(사진=연합뉴스)