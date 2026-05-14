인기 셰프 안성재, 이미지 소비가 독 됐나…논란 속 유튜브 재정비 선언

넷플릭스 예능 '흑백요리사'로 인기 스타 반열에 오른 셰프 안성재가 최근 불거진 '와인 바꿔치기' 논란 이후 이어진 비판 여론 속에서 결국 유튜브 채널 재정비를 선언했다.



지난 13일 유튜브 채널 셰프 안성재 Chef Sung Anh 제작진은 커뮤니티 공지를 통해 "현재 채널의 방향성과 운영 전반 및 신중한 콘텐츠 제작을 위해 당분간 채널 재정비의 시간을 갖고자 한다."면서 "그동안 채널을 아껴주시고 지켜봐 주신 분들께 더 책임감 있는 모습과 좋은 콘텐츠로 다시 찾아뵐 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.



안성재는 지난해 공개된 넷플릭스 예능 '흑백요리사'를 통해 대중적 인지도를 크게 높였다. 당시 심사위원으로 출연해 "이븐(even)하게 익지 않았다" 등의 표현을 유행시키며 화제를 모았고, 이후 유튜브와 광고, 예능계까지 활동 반경을 넓혔다.



지난해 매니지먼트와 전속계약을 체결하며 본격적인 엔터테인먼트 활동에도 나섰으며, 그룹 세븐틴, 장원영, 엔시티 드림, 윤아 등 유명 연예인들과 협업 콘텐츠를 선보이며 빠르게 인기를 끌었다. 유튜브 채널 역시 가파른 성장세를 보이며 100만 구독자를 돌파했다. 하지만 지난달 제기된 이른바 '와인 바꿔치기' 논란 이후 안성재를 향한 책임론과 비판 여론도 커졌다. 이후 안성재가 직접 2차 사과문을 공개하며 사건 경위를 설명했지만 여론은 쉽게 가라앉지 않았다.



일부 소비자들은 "단순 실수인지 명확하지 않다", "CCTV 공개 등 더 구체적인 해명이 필요하다"는 반응을 보였고, 와인 전문 유튜버 와인킹까지 공개 비판에 나서며 논란은 확산됐다. 안성재는 당시 "모수에 대한 무한 책임을 지는 오너 셰프로서 앞으로 이런 일이 재발하지 않도록 철저히 관리하겠다"고 사과한 바 있다.



한편 안성재는 현재 국내 미쉐린 2스타 레스토랑 '모수 서울'과 '모수 홍콩'의 오너 셰프로 활동 중이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)