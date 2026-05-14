[자막뉴스] "만났는데요" "안 만났습니다"…UAE, 이스라엘 방문 부인하는 이유는?

이스라엘이 베냐민 네타냐후 총리가 이란과 전쟁 중 아랍에미리트(UAE)를 비밀리에 방문했다고 밝혔습니다.



이란은 이스라엘과 아랍에미리트의 밀착 행보에 반발하며 이스라엘의 공모자들은 책임을 지게 될 것이라고 경고했습니다.



이스라엘 총리실은 현지시간 14일 "네타냐후 총리가 '사자의 포효(Lion's Roar)' 작전 기간 중 아랍에미리트를 비밀리에 방문해 셰이크 모하메드 빈 자예드 알 나얀 아랍에미리트 대통령과 회담을 했다"고 발표했습니다.



총리실은 이어서 "이번 방문은 이스라엘과 아랍에미리트 양국 관계에 있어 역사적인 돌파구를 마련한 계기가 됐다"고 평가했습니다.



로이터 통신은 양국이 지난 3월 26일 아랍에미리트 내 오만 접경지의 한 도시에서 만났다고 보도했는데, 이를 두고 아랍에미리트 측은 네타냐후 총리의 자국 방문이 사실이 아니라고 부인했습니다.



아랍에미리트 외무부는 성명을 내고 "아랍에미리트는 네타냐후 총리가 자국을 방문했다거나, 이스라엘 군사 대표단을 자국 내에서 접견했다는 주장에 관한 보도를 부인한다"고 밝혔습니다.



그러면서 "미발표 방문이나 미공개 합의에 관한 모든 주장은 아랍에미리트의 관련 당국이 공식 발표하지 않는 한 전적으로 사실무근"이라고 덧붙였습니다.



아랍에미리트는 지난 2020년 바레인과 함께 이른바 '아브라함 협정'을 계기로 이스라엘을 국가로 인정하고 외교관계를 수립해 안보 분야 등에서 교류를 이어왔습니다.



아랍 국가들 사이에서 팔레스타인 문제 등으로 인해 반이스라엘 정서가 강한 상황에서, 아랍에미리트가 이스라엘 측과 긴밀히 소통한다는 내용이 밝혀진 데 부담을 느꼈다는 분석이 나오고 있습니다.



아바스 아라그치 이란 외무장관은 네타냐후의 아랍에미리트 방문 소식이 나오자 SNS를 통해 "분열을 조장하기 위해 이스라엘과 공모하는 자들은 책임을 지게 될 것"이라고 밝혔습니다.



이어서 "네타냐후는 이란 정보당국이 오래전 우리 지도부에 전달한 내용을 이제야 공개했다"면서 관련 사실을 이란이 이미 파악하고 있었다고 주장했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 최강산, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)